«Dobbiamo conquistare la salvezza senza se e senza ma». Il presidente bianconero Carlo Neri sprona tutti a credere nell'obiettivo.

Da dove ripartire?

«Sappiamo che il girone di andata è stato fallimentare soprattutto dal punto di vista dei risultati, 17 punti in 19 partite sono troppo pochi. Ma proprio per questo c'è la voglia di ricominciare tutti uniti, dobbiamo avere grande consapevolezza: dobbiamo raggiungere la salvezza punto e basta».

Possiamo dire che l'unione fa la forza?

«Esatto, non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Nella vita e nello sport si deve avere un obiettivo. Tutto l'ambiente deve essere unito, ognuno per quello che può fare o dare. È chiaro che chi si deve muovere soprattutto è la società. Gli infortuni ci hanno danneggiato, ma inutile pensare ora a questo. Il risultato è evidente. Dobbiamo correre ai ripari. Abbiamo fiducia nei giocatori e in Castori che ha una grande esperienza».

Come ci si sta muovendo?

«Noi come società ci stiamo muovendo sul mercato, abbiamo il ds Giannitti che è un professionista molto serio. Contiamo già nei prossimi giorni di inserire in organico qualche pedina importante. Abbiamo grande fiducia nel nostro direttore sportivo che si sta muovendo solo per il bene assoluto dell'Ascoli e va lasciato lavorare. Porteremo a casa il risultato non solo sul mercato ma anche sul campo. Sappiamo che dobbiamo salvarci, non ci sono alternative».

Alla ripresa del campionato la trasferta a Parma

«Siamo tutti concentrati ad inseguire il risultato. La classifica è quella che è. A Parma non dobbiamo temere nulla: chi ci vieta di prendere punti al Tardini? Dobbiamo avere in testa solo un obiettivo: la salvezza».

Sulla classifica quanto pesano gli errori del passato?

«È chiaro che è figlia di errori che in primis ha fatto la società ma da questi errori sappiamo adesso come muoverci. C'è tutto il tempo per rimediare. La squadra è in crescita dal punto di vista della condizione fisica e nel carattere. Castori ci ha lavorato parecchio, il gruppo è coeso. Abbiamo bisogno di innesti ed è quello che la società farà. Ci saranno rinforzi di peso. In estate non siamo stati all'altezza, adesso servono opportuni rinforzi e ci prenderemo la salvezza. Insieme al nostro pubblico che ci dà un'energia incredibile».

Cosa salverebbe del girone di andata?

«Con tale classifica si può salvare ben poco. Posso dire che all'interno della squadra c'è sempre stata coesione. Aggiungo che l'allenatore bravo è quello che porta la squadra a conquistare punti. Viali purtroppo con noi non è stato vincente, magari va da un’altra parte e fa benissimo. Ma tutti abbiamo fatto errori. Il percorso riparte dalla coesione della squadra, non dobbiamo costruire l'amalgama o la forma fisica, queste cose ci sono già. Basta vedere Nestorovski che dalla panchina incita i compagni».

A quando il rientro di Caligara?

«Contiamo di riaverlo presto. Puntavamo tanto su di lui, purtroppo si è infortunato, ma ormai è inutile rammaricarsi l'importante è che torni disponibile quanto prima, così come il difensore Tavcar».

Due allenatori, Bucchi e Viali, e il ds Valentini ancora a busta paga, cosa ne pensa?

«È chiaro che ci sono stati degli errori sulla sfera tecnica, abbiamo sbagliato stiamo pagando. Adesso speriamo di portare subito a casa già i primi nomi, per fare in modo che si possano mettere a disposizione di Castori già da Parma».