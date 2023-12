ASCOLI È Luca Moro, attaccante di 22 anni, il più corteggiato in Serie B. E tra i corteggiatori c'è ovviamente anche l'Ascoli. È però evidente che sono davvero poche le possibilità che possa spuntarla il club bianconero, visto che sul giocatore ci sono squadre più quotate come la Sampdoria. Mezza Serie B è sulle tracce del giocatore di proprietà del Sassuolo ma che attualmente milita nello Spezia dove però non sta trovando spazio.

Luca Moro con la fidanzata Camilla (ex di Uomini e Donne)

La necessità

All'Ascoli serve un attaccante che dia una mano a Pedro Mendes, Pablo Rodriguez e Ilje Nestorovski. L'obiettivo del direttore sportivo è quello di portare alla corte di Fabrizio Castori un giocatore esperto oppure optare per un giovane. Alla squadra bianconera più che un titolare serve un riserva adeguata perché ricordiamo che Nestorovski è sulla via di guarigione, l'infortunio al braccio è ormai superato e anche gli acciacchi muscolari, che hanno afflitto l'attaccante macedone negli ultimi giorni.

Le trattative

Resta in piedi la trattativa per portare in bianconero Zachary Athekame terzino destro di nazionalità svizzera ma di origini nigeriane che milita nel campionato di Serie A elvetico. Si tratta di un terzino destro giovane di 19 anni, è nazionale svizzero della under 21. Athekame è un terzino cosiddetto fluidificante, cursore di fascia destra, bravo tecnicamente di dotato di fisicità , ma essendo ancora molto giovane ha quindi necessità di crescere. Si complica invece la trattativa che ha visto al centro dell'attenzione il difensore centrale polacco Paweł Kamil Jaroszyński di 29 anni e che attualmente sta giocando nel Cracovia. Jaroszynki dovrebbe restare alla sua attuale squadra. La trattativa era già difficile sul nascere, lo è diventata ancora di più negli ultimi giorni. Resta il fatto che non era l'unico obiettivo per quanto riguarda il reparto centrale di difesa. La cosa certa è che un difensore arriverà se non forse due oltre al terzino destro. Ma il diretto sportivo Giannitti sta valutando la possibilità di portare in bianconero anche un terzino sinistro qualora Kevin Haveri rientrasse al Torino. Il giocatore albanese ha avuto poco spazio. L'Ascoli ha bisogno di un terzino con un po' più di spessore tecnico. Per quanto riguarda invece le altre uscite, come abbiamo rimarcato nei giorni scorsi, andranno via i giovani arrivati in estate, fatta eccezione per Simone D'Uffizi e Patricio Masini. Per quanto riguarda gli altri, il giocatore che ha attirato su di se le attenzioni è Pedro Mendes (e non poteva essere altrimenti). Su di lui ci sono diversi club, ma il ragazzo per il momento non si muoverà da Ascoli, per una sua eventuale cessione se ne riparlerà a giugno. Stesso discorso vale per tutti gli altri giocatori di proprietà.

Gli innesti

L'Ascoli per agguantare la salvezza ha bisogno di essere rinforzata con innesti funzionali, non indebolita. La squadra è già stata smantellata in estate dei suoi pezzi migliori che non sono stati poi sostituiti adeguatamente. Rinforzare il gruppo questo è l' obiettivo del ds Giannitti, un obiettivo non facile ma che deve essere raggiunto. La strada per la salvezza è ancora percorribile e l'Ascoli ha tutte le possibilità per arrivare al traguardo. Tornando ai nuovi tasselli che saranno inseriti in rosa, si punta sull'esperienza anche per quanto riguarda il centrocampo oltre all'arrivo di una mezzala, ruolo rimasto sguarnito dopo la cessione di Michele Collocolo alla Cremonese.