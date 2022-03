Will Smith, l'ironia del web e il "cinesmith" dopo lo schiaffo a Chris Rock: «Il principe di Sberl-Air»

Scoppia l'ironia sul web dopo il gesto di Will Smith sul palco degli Oscar 2022. L'argomento, in tendenza su Twitter con l'hastag "Cinesmith", ha ispirato nuovi ed esilaranti meme. Il popolo del web si divide tra chi condanna la violenza e chi sottolinea l'intento dell'attore di difendere la moglie dopo la battuta di Chris Rock. Intanto i meme fanno il giro del web.

APPROFONDIMENTI CINEMA Will Smith, l'ironia del web con i meme

LEGGI ANCHE

Roby Facchinetti positivo al Covid, slittano le date di Milano e Firenze: il calendario aggiornato

Sul web spopola una locandina che richiama il film di Paolo Sorrentino candidato agli Oscar "È stata la mano di Dio" che diventa per l'occasione "È stata la mano di Will» per lo schiaffo che l'attore ha dato al comico.

E poi ancora spunta "Il principe di Sberl-air" che ricorda il telefilm anni Novanta che ha dato a Will Smith la popolarità. La serie è stata presa come riferimento anche per Willy il "pugile" di Bel-air. C'è anche un meme che ricorda la famosa testata di Zidane ai Mondiali 2006.

© RIPRODUZIONE RISERVATA