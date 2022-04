Will Smith si dimette dall'Academy degli Oscar dopo lo schiaffo. L'attore rischia il ritiro del premio

Will Smith si dimette dall'Academy degli Oscar dopo lo schiaffo a Chris Rock. L'attore ha presentato le sue dimissioni dopo l'episodio avvenuto durante la cerimonia di premiazione di domenica scorsa. La comunicazione è arrivata da Will Smith in persona attraverso un comunicato pubblicato su Variety. L'attore ha aggiunto che accetterà «qualsiasi ulteriore conseguenza che il board valuti appropriata».

APPROFONDIMENTI IL COMMENTO Will Smith agli Oscar 2022, la moglie Jada Pinkett rompe il silenzio:... IL GESTO Will Smith agli Oscar 2022, da Nicole Kidman a Ryan Gosling e Meryl... IL CASO Will Smith rischia di perdere l'Oscar dopo il pugno a Chris Rock?...

Volpe vince la finale de "Il Cantante Mascherato": è Paolo Conticini. «Un onore cantare accanto al mio idolo»

Lo schiaffo a Chris Rock

L'attore aveva colpito il conduttore della cerimonia dopo che questi aveva fatto una battuta sulla testa rasata di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will malata di alopecia. Meno di un'ora dopo Smith è salito sul palco per ricevere la statuetta come Miglior attore in 'King Richard', scusandosi in lacrime con gli amici e il pubblico, ma non con Rock, al quale ha chiesto scusa qualche giorno dopo. «Le mie azioni alla presentazione della 94a edizione degli Academy Awards sono state scioccanti, dolorose e imperdonabili», ha affermato ieri Will Smith.

La reazione dell'Academy

L'Academy ha accettato le dimissioni e ha comunicato che «continuerà ad andare avanti» con procedimenti disciplinari nei confronti dell'attore. «L'elenco di coloro che ho offeso è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico a casa», ha detto Smith, aggiungendo di avere «tradito la fiducia dell'Academy. Ho tolto agli altri candidati e vincitori l'opportunità di celebrare ed essere celebrati serenamente per il loro lavoro. Ho il cuore spezzato». L'attore ha detto di voler «riportare l'attenzione su coloro che la meritano per i loro risultati». E ha concluso che «il cambiamento richiede tempo e mi impegno a lavorare per non permettere mai più alla violenza di prendere il sopravvento sulla ragione». L'Academy ha spiegato che andrà avanti con i procedimenti disciplinari nei confronti di Smith e non esclude che possa chiedere la restituzione dell'Oscar vinto domenica - anche se sembra improbabile - o che gli venga negata la futura apparizione alle cerimonie degli Academy Awards. Ma Hollywood è un luogo che perdona e Smith è un personaggio molto apprezzato. Molti pensano che il suo prossimo ruolo da protagonista sarà al fianco di Oprah Winfrey per spiegare tutto.

Ultimo aggiornamento: 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA