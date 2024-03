Veronica Gentili a Verissimo: «Sono stata in analisi per dieci anni, mi spiace non poter condividere con mia mamma questa parte di vita»

Silvia Toffanin con Verissimo non si ferma per il weekend di Pasqua. La conduttrice ha ospitato nel suo salotto, durante la puntata di sabato 30 marzo, Veronica Gentili, neo conduttrice de Le Iene. «Mi trovo bene, ci stiamo divertendo - ha spiegato Veronica alla conduttrice -. Trovare il mio pezzettino di mosaico è stata la sfida più divertente. Mi trovo bene e mi diverto».



Il racconto

«Da bambina sono sempre stata responsabile e determinata - ha sottolineato Veronica Gentili -. A quattro anni già dicevo "voglio fare l'attrice". Mia mamma non ha mai messo bocca su queste cose. Lei è sempre stata una persona presente nella mia vita ma su cosa fare da grande non mi ha mai detto nulla».

Netta Vespignani, mamma di Veronica Gentili, è scomparsa nel 2021 ed era una figura molto apprezzata della scena romana. «Mia mamma ha sempre avuto un carattere molto forte e mi ha reso quella che sono diventata.

Sono passati tre anni dalla morte di mamma. Lei stava male e non era presente a se stessa. E mi dispiace non poter condividere con lei questa parte della mia vita».

La neo conduttrice de Le Iene ha rivelato di essere stata in analisi per circa dieci anni. «Io mi sono offerta per andare in analisi a 18 anni - ha sottolineato Veronica Gentili -. Io avevo appena finito il liceo e c'erano dei conflitti con mamma e quindi ho iniziato questo percorso che è stata una delle esperienze più importanti della mia vita. Un percorso molto lungo, perché è duranto dieci anni. Parto oggi dall'elemento umano delle cose».