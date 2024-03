Kumo di Amici a Verissimo: «Mi hanno asportato un rene per un incidente, ora non posso mangiare sale né bere alcol»

«Mi hanno asportato un rene per un incidente». A raccontarlo Kumo di "Amici" a Verissimo nella puntata di oggi. «Ora non posso più bere alcol né mangiare con troppo sale, perché dovrei poi bere tanto». Poi spiega che ora dà molto più retta ai genitori e aveva avuto paura di dargli un grande dispiarcere se avesse perso la vita.

Cosa significa Kumo? «Non l'ho scelto, ma mi è stato dato. Durante il periodo in ospedale, mi ricordo che negli angoli ci sono i ragnetti. Io li vedevo. E una mia amica appassionata di manga mi ha detto che in giappone vengono chiamati "kumo". Per questo il nome». Ha vinto una borsa si studio a Milano. «Sono molto contento».

Per quanto riguarda invece l'amore, i due non si espongono. Ayle dice che "è complicato da spiegare e che ha avuto una bella amicizia". Mentre Kumo è single. "Sono entrato ad Amici fidanzato e uscito solo".