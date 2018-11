Uomini Donne, Sossio Aruta contro Ursula Bennardo «Tu mi hai lasciato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La loro storia è ormai acqua passata, macontinuano a lanciarsi reciproche accuse. I due protagonisti di Uomini e Donne, infatti, ieri hanno avuto un battibecco, sia davanti che lontano dalle telecamere, a causa della nuova avventura di Ursula, che ha iniziato ad uscire Armando.Sossio non sembra aver preso bene la nuova frequentazione di, magli ha fatto notare: «Lei non è più tua ed è pronta a rapportarsi con un altro uomo. Siamo usciti e siamo stati bene, ma non c'è stato niente di più che bacini sulla guancia e carezze»., furioso, ha deciso di uscire dallo studio, raggiunto da, che stava frequentando Armando prima che quest'ultimo iniziasse a uscire anche con Ursula.ha però richiamatoin studio, ricordando all'ex calciatore di essere uscito con una nuova donna. Ursula, a questo punto, ha polemizzato così: «Non mi stupisco, lui non vedeva l'ora». Secondo la donna, infatti, la sofferenza diper la fine della loro relazione sarebbe stata solo di facciata: «Dici che per un mese volevi solo riconquistarmi? Ci stavo credendo, dicevi che stavi male per me, ma poi vedo dai social che stavi facendo tutto tranne che soffrire, volevi tornare qui per divertirti da single». La situazione peggiora quando in studio entra: Sossio, infatti, è accusato di aver conosciuto la ragazza quando stava ancora con Ursula. L'ex attaccante, furioso, a quel punto tuona così contro: «Sei tu che mi hai lasciato, ricordatelo!».