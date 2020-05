Uomini e donne, Sossio Aruta contro Gemma Galgani: «Un caso disperato. Troverà l’amore in un'altra vita»

“Gemma dovrà aspettare un'altra vita per trovare l'amore, ormai è un caso disperato. Rimarrà sempre a Uomini e donne, ben oltre l'età della pensione”, anche Sossio Aruta, protagonista del dating show di Maria De Filippi, di Temptation Island e recentemente del Grande Fratello Vip, si accoda alla critiche per l’eccessiva permanenza di Gemma Galgani sul trono over alla ricerca dell’amore.

LEGGI ANCHE: Francesco Totti e Ilary Blasi, è tempo di fitness sul social: «Pandemia fase 2!»

LEGGI ANCHE: Kiko Nalli e Ambra Lombardo, scoppia la lite in diretta. Gelo in studio e Caterina Balivo sbotta: «Mollala...»

I motivi sono diversi: “Oltre a essere sfortunata in amore, ormai è più famosa del presidente americano Donald Trump ed essere un personaggio è un'arma a doppio taglio – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” - Molti scelgono di corteggiarla non perché sono realmente interessati a lei, ma perché sano che con Gemma possono avere visibilità e vivere di luce riflessa. Penso che sia difficile per la povera Galgani incontrare l'uomo giusto: credo che non sia facile capire se chi si presenta per conoscerla è innamorato di lei o delle telecamere”.

Non le resta che godersi la celebrità: “Vivere questa nuova opportunità che le è stata data seguendo il suo istinto e mettendoci il cuore, come ha fatto sino a oggi, senza preoccuparsi più di tanto di come andrà a finire. Non importa se anche questa volta non troverà l'amore. Le consiglio di godersi il suo momento da star della Tv e di non prendersela se non riesce a trovare l'amore”.

Ultimo aggiornamento: 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA