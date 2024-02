Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo al capolinea: «Nessuna possibilità di riconciliazione»

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne. Il trono Over è stato lo scenario del loro amore, nato tra le luci dei riflettori dello studio del dating show e concluso al di fuori di esso. Dopo tanti anni trascorsi insieme e la nascita della piccola Bianca, la coppia sembrava essere indistruttibile, eppure non è stato così. La relazione probabilmente non andava già da qualche tempo e a nulla sono servite le due proposte di matrimonio di Sossio: la fine era inevitabile.

Le parole di Ursula

Ad annunciare la fine della relazione è stata Ursula con una storia su Instagram in cui ha scritto: «Avrei voluto dirvelo personalmente ma parlarne mi turba così preferisco scrivere. È da tanto che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell'ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio.

Mentre Sossio ha convidiso uno scatto al mare con la didascalia: «Tu in ogni caso mettici il cuore, che poi al resto ci pensa la vita», come a voler intendere che lui ce l'ha messa proprio tutta, ma lei non l'ha più voluto.

Chissà se i due torneranno negli studi di Maria De Filippi per cercare di chiarire la situazione...