Nozze al castello per le star del Trono di Spade, l'abito da sposa fa impazzire i social

Si sono conosciuti sul set: poi la morte li ha separati con tanto di fiumi di lacrime dei fan. Invece nella vita Kit Harington e Rose Leslie, star di, sono andati molto oltre: tanto che oggi hanno detto sì in Scozia circondati da tutti i loro "colleghi".E da un nutrito gruppo di ammiratori venuti fuori dalla chiesa ad assistere alle nozze dei loro beniamini, in arte. Il matrimonio, peraltro, aveva un che di reale: la famiglia di Leslie infatti è di nobili origini e il ricevimento è stato nella tenuta di famiglia: un castello di Wardhill. Tanto che sui social si sono sprecati i paragoni tra lei e Meghan Markle: l'abito di Rose, che si è presentata in chiesa fasciata di pizzo firmato Elie Saab con una corona di fiori bianchi e un velo dal lungo strascico, è uscito vincente.