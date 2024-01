Tiziana Panella, ritorno a Tagadà su La7: «Ero accanto al compagno della mia vita in una battaglia difficilissima»

La giornalista Tiziana Panella torna a condurre Tagadà, trasmissione in onda su La7, dopo alcuni giorni d'assenza ed è lei stessa a spiegare i motivi mettendo così a tacere anche i rumors che circolavano su un'interruzione del rapporto lavorativo con l'emittente o su una sua malattia: «Ero occupata in un altro luogo, in una battaglia difficile, difficilissima. Sono stata accanto al compagno della mia vita». Poi il ringraziamento: «Voglio ringraziare il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Treviso, dal primario ai chirurghi straordinari».

Tiziana Panella assente in tv, ecco il motivo

Panella si è presa dunque un periodo di pausa dagli impegni lavorativi per stare accanto al compagno e oggi, 15 gennaio, è rientrata in studio e all'inizio della puntata ha spiegato ai telespettatori cos'è successo. «Ho pensato molto in questi giorni al lavoro che facciamo, raccontiamo il paese tutti i giorni, le disavventure, i guai e le cose che non funzionano - ha sottolineato prima dell'inizio della trasmissione - Poi ci sono le eccellenze e la sanità veneta lo è.

Il compagno di Panella, come lei stessa ha sottolineato, è stato anche un periodo proprio in quest'ultimo reparto: «Dentro la terapia intensiva ci sono persone straordinarie che con grande senso del dovere ma anche un grande senso di umanità che ti permettono di non sprofondare».