Temptation Island, la verità di Ilaria: «Voglio conoscere Javier. Elena? Non la vedevo»

Conclusa l'avventura aè tornata single e ha abbandonato la casa diIn un'intervista al magazine diha raccontato cosa l'ha segnata di più di tutta questa esperienza. Ha instaurato un legame molto forte con le altre fidanzate - soprattutto Katia, Cristina e Nunzia - e ha incontrato inuna persona meravigliosa. Poche parole, infine, sula single vicina all'ormai ex fidanzato.«Non conosco Elena e non mi sento neanche di giudicarla. Non l’ho mai trovata finta, Ia vedevo felice di stare con Massimo... Mi dispiace dirlo, ma io quella ragazza neanche la vedevo. Mi interessa poco di lei, ho sempre guardato come si comportava Massimo. Lei o un‘altra ragazza, non mi faceva differenza. Sia chiaro che la persona che avrebbe dovuto fermarsi era Massimo, non lei». Nessun rancore, nonostante la gelosia davanti ai filmati in cui erano insieme. In fondo Ilaria non ha ascoltato «grandi discorsi di vita tra loro due».Su Javier, con cui ha trascorso i momenti più intensi al villaggio delle tentazioni, ci tiene a precisare che è la persona più bella che lei abbia mai conosciuto in tutta la sua vita. «La curiosità di scoprire com’é Javier al di fuori c’é, l’ho sempre detto. Non è misterioso come molti pensano, é un libro aperto e io ho avuto l’onore di conoscerlo», rivela Ilaria.e convivevano da uno. Durante la convivenza sono iniziati i problemi: se da un lato Ilaria si comportava in maniera fin quasi troppo adulta per una ragazza della sua età, Massimo preferiva giocare ai videogiochi e uscire con gli amici. È Ilaria che ha scritto per partecipare al programma. Le sue lacrime e le sue smorfie sono diventate dei meme sui social.