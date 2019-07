Temptation Island, Vittorio lascia Katia: «Sono stanco di essere preso per il cu*o»

di Ida Di Grazia

Temptation Island 2019

Finisce male, anzi malissimo anche il falò di confronto tra Katia e Vittorio. Durante l'ultima puntata dila fotonica Katia toglie la maschera e dà sfogo al suo lato più tenero, ma ormai è troppo tardi.tre coppie su tre, dopoanche. Se Katia si è sempre mostratat forte e sfacciata, durante l'ultimo falò di confronto, ha mostrato il lato più tenero. Ma andiamo con ordine, la coppia si incontra in spiaggia per vedere i filmati e prendere una decisione sul proprio futuro.«La voglia che mi è sembrata di vedere - attacca subito Vittorio - è stata quella di sbavare per ventuno giorni per due tentatori».«Sono entrata qui con dei dubbi e ne eravamo consapevoli - ammette candidamente Katia - io sono stata coerente. A me questo percorso è servito tanto».«Vittorio ha avuto due fasi - spiega Filippo Bisciglia - inizialmente è stato bloccato, poi ha inziato a relazionarsi con la fidanzata Vanessa», è il momento di vedere i video che riguardano Vittorio.«Io non ho mai sbavato dietro nessuno - precisa Katia - sono sempre stata me stessa»,- Vittorio è furioso - non hai mai pensato a cosa provassi io. Ti ho sempre portata così, tu al primo giorno. Pensavi mi facessi andar bene tutto come ho fatto in passato? Spiace buttare due anni e mezzo nel cesso! Portandomi qui mi hai dato la sveglia, mi ha fatto capire che non sei la donna per me».«Ma tu pensi di non avermi ferita? Io lo dico di essere esuberante, anche troppo, oltre questa Katia c'è anche quella che ha un cuore grande ed è sensibile. Tu parli di rispetto, ma tu me lo hai portato? Ti stavi baciando una e ti sembra rispetto?».Filippo chiede a Katia di essere sincera davvero e dire tutto quello che realmente prova, ed è qui che la bionda fotonica crolla e inizia a piangere: «Ci tenevo dall'inizio a dirlo, volevo chiderti scusa per averti dato del cogl**ne, non lo dicevo per offenderti, sai quanto vale per me, sei importante, ti ho sempre rispettato. Mi dispiace che tu abbia visto dei commenti ma giuro non sono andata oltre. In due anni e mezzo penso di averti dato tanto, mi hai dato tanto e mi hai fatto vievere una favola. Ti ho dimostrato tanto, giusto?» - Nicola conferma.«Anche nelle mie storie passate mi sono sempre trovato in questa situazione dove una volta varcata la linea non riuscivo più a tornare indietro». Vittorio stanco abbandona il falò e chiede di poter incontrare la single Vanessa: «Non pensavo di trovare una persona che ci tenesse a me, sarebbe un onore ritrovarti fuori», «Sei una persona stupenda - risponde la tentatrice - sono fortunata di averti trovato e ti confesso che non mi dispiacerebbe ritrovarti fuori».Una volta tornati alla vita di tutti i giorni Katia e Vittorio avranno confermato la decisione presa durante il falò di confronto? Appuntamento a domani per scoprire tutta la verità in una puntata speciale di Temptation Island 2019.