Un trittico di appuntamenti a Urbino, Ancona e Pesaro, tra cui una prima esecuzione italiana del monodramma per soprano ed ensemble The Tell-Tale Heart del grande compositore olandese Willem Jeths, rendono sempre più concreta la sinergia tra WunderKammer Orchestra (Wko) e Università. Oltre all’Ateneo di Urbino è coinvolta quest’anno anche la Politecnica delle Marche.

La mission

Un’iniziativa che risponde a una delle mission della Wko di Pesaro: portare la musica d’arte fuori dal suo contesto abituale. Stasera alle 21 al Teatro Sanzio di Urbino e domani ad Ancona (ore 18, Teatro Sperimentale) Wko e Camerata Degli Ammutinati, divisione progetti sperimentali, propongono, per la direzione del M° Mattia Dattolo, la prima esecuzione nazionale del monodramma del compositore olandese Willem Jeths (seguito dalla Sinfonia n°4 di Gustav Mahler) che si è ispirato al racconto di Edgar Allan Poe “Il cuore rivelatore” per una composizione che traduce in musica la lotta perenne dell’artista coi propri fantasmi, una scissione interiore impossibile da risolvere definitivamente, ma capace di generare i più grandi capolavori. Protagonista del terzo appuntamento promosso da Wko e Atenei Marchigiani, è l’Histoire du soldat eseguita dal WunderKammer Youth Ensemble, diretta dal M° Ivan Gambini, in una versione per una sola voce recitante curata dall’attrice Clio Gaudenzi, in programma il 10 aprile nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro (ore 21). «La collaborazione tra la Wko e l’Università nasce nel 2023, quando l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha accolto la nostra proposta artistica dal titolo “Sinfonia sconcertante”, un pastiche musicale, coreico e teatrale», racconta il presidente della Wko Stefano Gottin. «Un’iniziativa che per freschezza e originalità ha riscosso molto successo. L’auspicio è ora quello di promuovere analoghe iniziative presso tutti gli Atenei delle Marche e, perché no, delle regioni limitrofe». Willem Jeths in Italia non è così conosciuto come ci si potrebbe aspettare, perché anche per la musica d’arte vigono le regole imperscrutabili del mercato e delle mode, come sottolinea il direttore artistico Paolo Marzocchi: «Ho conosciuto Willem qualche anno fa: mi avevano colpito tantissimo la sua musica e il suo percorso creativo, qualche modo affine al mio: Willem ha attraversato tutte le fasi, dall’avanguardia sperimentale negli anni ’90 fino allo stile attuale, apparentemente molto più tradizionale, ma in realtà punto di arrivo di una ricerca profonda. La musica di Jeths è sicuramente ben scritta, orchestrata magistralmente, vede convivere elementi tradizionali con suoni arditamente sperimentali, ma soprattutto, secondo il parere del sottoscritto, è bella».

L’esperienza formatva

Per i rettori delle due Università, questo progetto aiuta ad arricchire l’esperienza formativa e culturale degli studenti e in particolare modo, come sottolinea il pro-rettore Marco D’Orazio della Politecnica « non a caso il nostro Ateneo da tanti anni offre un corso di perfezionamento in Ingegneria degli Strumenti musicali, in cui principi della fisica si coniugano ad aspetti di tipo artistico». Info: 3666094910.