Dopo il tapro d'oro a Fabrizio Corona sul caso scommesse, arriva quello a Nunzia De Girolamo accusata dall'ex re dei paparazzi di avelo censurato. La De Girolamo al microfono di Valerio Staffelli rispedisce però le accuse al mittente: «Non c’è stata alcuna censura né da parte mia né della Rai».

Striscia, Tapiro a Nunzia De Girolamo dopo il caso Corona «Nessuna censura, martedì mandiamo in onda tutto anche senza di lui» (Credits striscia la notizia)

Dopo che Fabrizio Corona ha accusato Nunzia De Girolamo (vedi servizio) di averlo “censurato” ad Avanti Popolo (Raitre) sullo scandalo calcioscommesse, Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) consegna il Tapiro d’oro alla conduttrice Rai.

De Girolamo al microfono di Valerio Staffelli rispedisce però le accuse al mittente: «Non c’è stata alcuna censura né da parte mia né della Rai.

Corona ha portato tanto materiale e non siamo riusciti a verificarlo tutto. Martedì prossimo, dopo le verifiche, sarà mandato in onda con o senza di lui».

Infine, quando Staffelli le chiede se Corona sapesse che parte del materiale non sarebbe andato in onda, De Girolamo risponde: «Non avevamo garantito che avremmo trasmesso tutto, ma non so se a Corona sia stato comunicato perché poi quando è arrivato io ero in diretta».

Per la conduttrice di Avanti Popolo è il primo Tapiro ricevuto in carriera.