Chris Gauthier, morto l'attore di "Smallville" e "C'era una volta": aveva 48 anni

VANCOUVER - L'attore canadese Chris Gauthier, noto soprattutto per i suoi ruoli nelle serie televisivi "C'ra una volta", "Eureka" e "Smallville", è morto all'età di 48 anni a Vancouver.

Il decesso è avvenuto venerdì 23 febbraio «improvvisamente e inaspettatamente in seguito a una breve malattia», come ha reso noto oggi Red Management con un comunicato, la società che curava la sua immagine. «Era un uomo gentile, spiritoso, appassionato ed empatico e mancherà a tutti noi. I nostri cuori vanno alla sua famiglia di cui parlava con tanto amore e orgoglio e vi chiediamo di rispettare la loro privacy in questo momento difficile», ha aggiunto la Red Management. Gauthier lascia la moglie e i due figli.

La carriera

Gauthier ha interpretato in particolare William Smee, il compagno di Capitan Uncino, nella serie televisiva ispirata alle fiabe, "Once Upon a Time" (trasmessa in italiano con il titolo "C'era una volta), andata in onda sulla Abc dal 2012 al 2018. L'attore caratterista ha anche interpretato il proprietario del bar Vincent nella commedia d'avventura "Eureka" (2006-2012) ed è apparso in episodi di "La leggenda di Earthsea", "Dead Like Me", "Stargate Atlantis", "School of Life", "Kyle XY", "Reaper - In missione per il Diavolo", "Supernatural", "Psyke", "Stargate: L'arca della verità", "Harper's Island".

Nella serie "Smallville" (2009-2011) ha interpretato Winslow Schott. Nato a Luton (Inghilterra) il 27 gennaio 1976, Chris Gauthier si era trasferito con la famiglia in Canada all'età di 5 anni.

Aveva cominciato a recitare in tv a 25 anni. E' apparso con piccoli ruoli anche al cinema, in una decina di film, tra i quali "40 giorni & 40 notti" (2002) di Michael Lehmann, "Insomnia" (2002) di Christopher Nolan, "Agente Cody Banks" (2003) di Harald Zwart, "Watchmen" (2009) di Zack Snyder, "Go with Me - Sul sentiero della vendetta" (2015) di Daniel Alfredson.