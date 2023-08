Simona Ventura svela il suo rimpianto: «Rifiutai di fare una pubblicità, il mio agente pianse»

Simona Ventura ha un grande rimpianto. Una delle conduttrici della televisione italiana più amate di sempre, dall'Isola dei Famosi a Temptation Island Vip, passando per Selfie - Le cose cambiano, il suo curriculum è ricco di collaborazioni in ogni ambito televisivo e radiofonico. In una recente intervista, tuttavia, Simona ha confessato di essersi pentita di una scelta lavorativa presa quando era ancora all'inizio.

Simona Ventura e il rifiuto di cui si è pentita

Ospite al podcast Gurulandia, ha confessato di essersi pentita di aver rifiutato un lavoro. «Se mi sono pentita di qualcosa? Devo dire di sì, ho rifiutato di fare una cosa e di questa mi sono pentita amaramente dopo del tempo.

Ho detto di no ad una pubblicità del provolone Auricchio. Se ho detto di no è perché ai tempi io le cose da mangiare non le volevo fare. Facevo le macchine, ho fatto H3G, il primo videofonino, adesso è talmente normale. Ho fatto Omnitel, parliamo dell’anteguerra, ma anche delle auto. Però assolutamente no alla roba da mangiare. E mi ricordo che il mio agente pianse perché rifiutai il provolone Auricchio». Si è trattato di una scelta avvenuta all'inizio della sua carriera e per fortuna non ha assolutamente intaccato il suo lavoro nella televisione.