Simona Marchini a Oggi è un altro Giorno: «Ho subito violenza psicologica e ho perso 4 figli»

Simona Marchini racconta il suo passato a Oggi è un altro Giorno. L’attrice e conduttrice ha parlato della sua carriera, della famiglia e dei suoi due matrimoni, quello con il barone Roberto Paolopoli e quello con il calciatore Ciccio Cordova. Il primo marito le ha rovinato la vita al punto da costringerla alla fuga. Tanti i momenti bui che ha dovuto sopportare a causa della violenza psicologica subita.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Jovanotti, due date sulle spiagge delle Marche. Ecco dove e quando...

Simona Marchini a Oggi è un altro giorno

«Ne sono uscita spezzata. - ha raccontato - Ho subito una vera e propria violenza psicologica durante il matrimonio. Quando tornavo a casa mi faceva dei veri e propri interrogatori. Quando nostra figlia Roberta aveva 3 anni l’ho presa e sono tornata a vivere con i miei genitori, dovevo uscire da quella situazione».

Simona Marchini a Oggi è un altro giorno

Marchini ha trovato la felicità con Ciccio Cordova, che all’epoca era il capitano della Roma, squadra di cui il padre era il presidente. «Volevo una famiglia per mia figlia e per quello ho lasciato tutto. È stato un padre esemplare. Ciccio è stato un padre esemplare per Roberta». Un altro dolore immenso è stato la perdita dei suoi bambini dopo aver subito quattro aborti spontanei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA