Jovanotti, due date sulle spiagge delle Marche. Ecco dove e quando ritorna il Beach tour 2022

FERMO Jovanotti tornerà a Fermo il 5 e 6 agosto per ben due tappe del Jova beach tour 2022 che, come anticipato nei giorni scorsi da Corriere Adriatico, sta presentando in conferenza stampa a Milano. L'annuncio l'ha dato lui stesso, durante l'incontro a cui erano collegati i comuni partecipanti al tour.



Inizia dunque la grande attesa per fan, appassionati e semplici curiosi per la nuova grande festa che ci sarà l'anno prossimo. Un evento grandissimo che il 2 agosto 2019 aveva attirato sulle spiagge di Lido di Fermo oltre 30mila persone.

Ultimo aggiornamento: 13:38

