“I sonetti” di Shakespeare con l'attore Cesare Catà

PORTO SAN GIORGIO - Continua il lockdown e l’obbligo di rimanere a casa e continua anche la rassegna shakesperiana che Cesare Catà propone ogni giorno, per una mezz'oretta, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Lagrù. Terminata la prima serie lo scorso sabato, domenica 5 aprile è iniziata la seconda, con le stesse modalità ed il medesimo orario (18.45). Domenica è toccato alle “Allegri comari di Windsor”, lunedì 6 a “Tito Andronico”, e martedì 7 a “Misura per misura”, un’opera che viene considerata “problematica” perché contiene sia elementi di commedia che di tragedia. Mercoledì 8 gli spettatori, molti fino a questo momento, potranno assistere a “Il racconto di inverno”, mentre giovedì 9 aprile Catà parlerà de “La tempesta”. Opera da molti giudicata non all’altezza del bardo e da altri invece molto bella è “Come vi piace” che sarà trasmessa venerdì 10 aprile. L’11 aprile è stata la volta de “La dodicesima notte”, mentre gli auguri di Pasqua si faranno con “Cimbelino”, una delle opere forse tra le meno rappresentate.



L'ultimo appuntamento, forse

Essendo vietate le gite fuori porta con pic nic di Pasquetta, il 13 aprile tutti in casa con pc, tablet e smartphone in mano per vedere “I sonetti” di Shakespeare. Chiusura di questa seconda rassegna affidata a “Shakespeare chi”, quando Cesare Catà racconterà e rifletterà sulla figura del Bardo. Farlo sul divano non è la stessa cosa, ma a quanto sembra si dovrà proseguire anche dopo il 14 aprile prossimo. Come, visto che le opere a disposizione sono (quasi) terminate? «Se, come sembra, saremo ancora bloccati – spiega il filosofo – andrò avanti, ma parleremo di Shakespeare a tema, affrontando un discorso attraverso le varie opere». A quanto si apprende anche qualcosa sulla peste, e comunque tutti temi estrapolati dalle opere. Compreso il 23 aprile, giorno del compleanno del grande autore britannico. © RIPRODUZIONE RISERVATA