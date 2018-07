Servillo con cinque jazzisti per un omaggio a Lucio Battisti a Senigallia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È un omaggio a Lucio Battisti quello che l’ex leader degli Avion Travel Peppe Servillo e i jazzisti Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio Di Castri, Rita Marcotulli, Mattia Barbieri propongono con “Pensieri e parole” stasera alle 21,15 a Senigallia, in piazza Garibaldi. Lo spettacolo apre Filanda Festival promosso da Comune e Amat con il sostegno di MiBac e Regione Marche e con partner Fiorini Packaging. Uno spettacolo di grande rilievo e certamente da non perdere per riscoprire e rivivere le grandi emozioni che Battisti, artista popolare quanto sofisticato, ha saputo regalare a intere generazioni, anche grazie alla feconda collaborazione con altrettanto prestigiosi parolieri come Mogol e Pasquale Panella. L’ex leader degli Avion Travel e i cinque eccezionali musicisti jazz faranno riecheggiare le note e la poesia di brani senza tempo, da “Il mio canto libero” a “...e penso a te”, entrate di diritto a far parte del prezioso patrimonio della canzone italiana. «Dopo “Uomini in frac” e “Memorie di Adriano” - scrivono il cantante Servillo, il sassofonista (e arrangiatore del progetto) Girotto, il trombettista Bosso, il contrabbassista Di Castri, la pianista Marcotulli e il batterista Barbieri - dopo un Modugno felice e il Celentano del clan, abbiamo deciso, con “Pensieri e parole”, di reinterpretare l’autore più intimo, lirico e personale della canzone italiana, Lucio Battisti. Popolare e sofisticato, italiano e solitario, costruttore e inventore di una canzone che resta intimamente patrimonio di tutti, incrociando sensibilità e pensieri musicali diversi. Cantare nuovamente le sue canzoni, da Mogol a Panella, è la possibilità per noi di rileggere una nostra storia minore e quotidiana che tanto ci suggerisce e commuove».Info: biglietto Settore A 25 euro; Settore B 15 euro. Coloro che sono titolari di un abbonamento alla stagione teatrale 2018-2019 della Fenice di Senigallia avranno diritto a uno sconto di 3 euro. I biglietti sono acquistabili oggi in piazza Garibaldi a partire dalle ore 19.