La pianista Giordani in concerto per ricordare Alexandra Maich

SENIGALLIA - All'auditorium San Rocco di Senigallia sabato 8 febbraio si terrà il concerto di Martina Giordani organizzato dall'associazione Alexandra Maich. L'evento è organizzato dall'associazione culturale Alexandra Maich, nata per ricordare la giovane modella e scrittrice senigalliese prematuramente scomparsa il 17 aprile del 2016. Martina Giordani, nata nel 1993 ad Ancona, inizia a suonare all'età di 4 anni. A soli tredici anni debutta come solista con l'orchestra "Mannheimer Ensemble" e nel 2009, a sedici anni, con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana eseguendo il Concerto n. 3 di Beethoven. Dal 2004 studia al Conservatorio Pergolesi di Ancona sotto la guida del pianista Lorenzo Di Bella, conseguendo nel 2013 il diploma in pianoforte con 10, lode e menzione speciale. Nel 2011 inaugura l'anno accademico del Conservatorio Pergolesi. Nel 2015 si è laureata con il massimo dei voti in Didattica della musica al Conservatorio Rossini di Pesaro. È attualmente iscritta all'Accademia Pianistica delle Marche di Recanati, dove studia con il maestro Di Bella. Il costo del biglietto è di 10 euro. Prevendita alla Ubik in corso 2 giugno. Info: 335249489.