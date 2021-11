Elena Sofia Ricci a Macerata nei panni di Alexandra del Lago in “La dolce ala della giovinezza”: «Finisco tra le braccia di un gigolò»

MACERATA - Sarà Elena Sofia Ricci ad aprire la stagione di prosa 2021 del teatro Lauro Rossi di Macerata. Domani 9 novembre e mercoledì 10, alle ore 21, salirà sul palco per interpretare Alexandra del Lago in “La dolce ala della giovinezza”.

Insieme alla Ricci sul palco saliranno Gabriele Anagni, Chiara Degani, Flavio Francucci e Giorgio Sales per rappresentare il testo di Tennessee Williams, così come tradotto da Massimo D’Amico, per la regia del Maestro Pier Luigi Pizzi.

L’artista fiorentina interpreterà Alexandra, un’attrice di cinema ormai non più giovanissima, la cui figura è ormai in lento declino. Arriva ad essere alcolizzata e depressa: ritiene che l’ultimo film che ha appena finito di girare sia un insuccesso. Come consolarsi? Decide di trovare rimedio alla sua solitudine gettandosi tra le braccia di un gigolò. L’uomo, giovane e bello, è un attore fallito che cerca di rilanciarsi e destinato a una triste fine quando perde l’unico suo bene, la gioventù. «Williams – scrive il Maestro Pizzi nei suoi appunti di regia – è straordinariamente abile nel costruire personaggi femminili al limite del delirio e sul bordo dell’abisso. Ma l’autore è un grande drammaturgo ed è sempre capace di stupirci, sovvertendo in modo geniale il destino della nostra eroina». La protagonista è pronta a tornare in scena e non solo, come ha scritto lei stessa sui suoi profili social, alcuni giorni fa, annunciando, tra le varie date, anche le due di Macerata: «Non vedo l’ora di poter rivedere almeno i vostri occhi… e di emozionarci insieme».

Mentre prosegue la tournèe teatrale con il Maestro Pizzi, la Ricci continua a portare avanti il suo impegno per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo. Lo scorso 23 ottobre la Ricci sempre sui social, informava il pubblico della nascita di un documentario con tutte le categorie dei lavoratori dello spettacolo, dall’evento “Grido per un nuovo rinascimento” svoltosi a Roma. «Sono tutte persone silenziose – ha scritto – gente che non conosce orario, ma sempre appassionata al dovere verso il progetto artistico che contribuisce a realizzare. L’unione di queste forze ha portato alla nascita di un disegno di legge per istituire la “Giornata nazionale dello Spettacolo”». La scelta è caduta sul 24 ottobre, giorno in cui nel 2020 «sono stati chiusi teatri le famiglie hanno perso il definitivamente il lavoro».

Elena Sofia è un’attrice pluripremiata. La amano tutti, per i film, per gli spettacoli teatrali, ma anche e soprattutto per le moltissime fiction e serie Tv. Impossibile ricordarli tutti, ma il pubblico televisivo, sicuramente la ama per il ruolo di suor Angela in “Che dio ci aiuti”. Recentemente è andata in onda su Rai 3 nel primo dei quattro docu-film della serie “Illuminate”, in cui ha raccontato la storia dell’attrice e amica Mariangela Melato. È protagonista anche nella serie Tv “Le fate ignorante” di Ozpetek.

