Di Grazia a Senigallia racconta “Oltre i 5 sensi il potere della mente”

SENIGALLIA - Umberto Di Grazia, il ricercatore psichico e sensitivo di fama internazionale, sarà ospite a Senigallia del resort Finis Africae per un doppio appuntamento con lo sviluppo della coscienza: oggi, sabato 10 ottobre, conferenza sul tema: “Oltre i 5 sensi il potere della mente” il risveglio dei sensi assopiti come via per una crescita consapevole e domani, domenica 11, con il seminario esperienziale “Il risveglio della Coscienza. La magia del fare”. Tra gli obiettivi principali del seminario: imparare a “staccare” dalle pressioni esterne e ad acquisire forza, riequilibrando le proprie energie; sviluppo della parte “irrazionale”, intuitiva e creativa, e la relativa armonizzazione con quella “razionale”, logica e di controllo.

Le tecniche di base vertono principalmente sulla ricerca della propria “centralità”, condizione essenziale per il nostro equilibrio psicofisico. Tra gli altri temi che verranno toccati: sentire e riconoscere le energie che ci circondano, dirigerle per entrare in una visione più ampia di noi; i sogni come password: metodi per guidare i sogni, per comunicare con le nostre zone profonde, visioni a distanza; tecniche per comunicare con il nostro se profondo, stimolo delle forze vitali; metodi per approcci terapeutici con noi stessi e gli altri. Umberto Di Grazia è un ricercatore e un sensitivo che ha dedicato la sua vita allo studio e alla sperimentazione nell’ambito della Ricerca Psichica e dei suoi fenomeni. Da sempre vive in prima persona fenomeni di confine della mente umana, che vanno dall’introspezione con retrocognizioni e precognizioni, alla telepatia, ai fenomeni PK, all’archeologia intuitiva ecc. In particolare, ha affinato il fenomeno dello sdoppiamento (Out Of Body Experience). Dal 1997 presiede l’Istituto di Ricerca della Coscienza a Roma Per info e prenotazioni obbligatorie: 3472353426, redazione@coscienza.org.

