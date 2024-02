Scaletta della Finale Sanremo 2024, da Fiorello co-conduttore a Roberto Bolle ospite: ecco cosa vedremo stasera sul palco dell'Ariston

Rush finale per Sanremo 2024, e anche per noi. Stasera sapremo chi è il 74esimo vincitore del Festival. Dopo la serata cover andata in onda ieri stasera Amadeus stasera sarà affiancato dll'amico Fiorello.

Tanti gli ospiti, vediamo dunque le anticipazioni e la scaletta della quinta serata del Festival di Sanremo 2024.

Scaletta finale Sanremo 2024, i cantanti

Stasera torneranno sul palco dell'Ariston tutti e 30 i Big in gara. L'ordine di esibizione si scoprirà come sempre durante la conferenza stampa della mattina. Ecco l'elenco dei cantanti in ordine alfabetico.

Alessandra Amoroso - Fino a qui (TESTO)

Alfa - Vai! (TESTO)

Angelina Mango – La noia (TESTO)

Annalisa – Sinceramente (TESTO)

BigMama – La rabbia non ti basta (TESTO)

Bnkr44 – Governo Punk (TESTO)

Clara – Diamanti grezzi (TESTO)

Dargen D’Amico – Onda alta (TESTO)

Diodato – Ti muovi (TESTO)

Emma Marrone – Apnea (TESTO)

Fiorella Mannoia - Mariposa (TESTO)

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole (TESTO)

Gazzelle – Tutto qui (TESTO)

Geolier – I p’me, tu p’te (TESTO)

Ghali – Casa mia (TESTO)

Il Tre – Fragili (TESTO)

Il Volo – Capolavoro (TESTO)

Irama – Tu no (TESTO)

La Sad - Autodistruttivo (TESTO)

Loredana Berté – Pazza (TESTO)

Mahmood – Tuta gold (TESTO)

Maninni – Spettacolare (TESTO)

Mr. Rain – Due altalene (TESTO)

Negramaro – Ricominciamo tutto (TESTO)

Renga Nek – Pazzo di te (TESTO)

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita (TESTO)

Rose Villain – Click boom! (TESTO)

Sangiovanni - Finiscimi (TESTO)

Santi Francesi – L’amore in bocca (TESTO)

The Kolors – Un ragazzo una ragazza (TESTO)

Gli ospiti

Nella finale di Sanremo 2024 diversi gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston, e non solo.

Ci sarà Gigliola Cinquetti, che festeggerà i 60 anni del brano Non ho l'età, ma anche Roberto Bolle e poi Luca Argentero e Claudio Gioè, che presentaranno la fiction Makari 3.