Sanremo, Vessicchio: «Stefano De Martino o Paolo Bonolis per sostituire Amadeus»

“Come direttore artistico del festival mi piacerebbe vedere anche l'anno prossimo Amadeus, anche se so che probabilmente non tornerà. Lui però ha raggiunto un'autonomia tale che lo rende capace di pensare a qualcosa che può evolvere, mentre chiunque altro sarebbe schiavo del sistema”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il maestro Peppe Vessicchio, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti. Amadeus però non tornerà. “E' difficile pensare ad un suo sostituto. Forse potrebbe esserci un giovane come Stefano De Martino oppure uno più esperto come Paolo Bonolis, che però sta in un'altra azienda...”.