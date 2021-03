Sanremo, giornalista Rai positivo al Covid: «Non frequenta la sala stampa». In quarantena un collega

SANREMO - Un giornalista della Rai, inviato a Sanremo in occasione del festival, a quanto apprende l'Adnkronos, è risultato positivo al tampone antigenico che il personale della Asl gli ha fatto stamattina nelle tende davanti all'Ariston. In attesa del responso del test molecolare previsto per oggi, è stato invece messo in quarantena preventiva un suo collaboratore, risultato invece negativo.

Il giornalista positivo è di Genova ed è inviato al teatro Ariston di Sanremo, lavora per il Tgr ma non frequentava la sala stampa del Festival: ora è in isolamento in hotel. Il test rapido antigenico viene effettuato nelle due postazioni di piazza Borea d'Olmo e del Casinò a tutti gli artisti e addetti ai lavori del Festival.

