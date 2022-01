Sanremo 2022, Amadeus ha svelato le 5 co-conduttrici del Festival: dalla Muti a Drusilla Foer, alla Ferilli per la finale

Sanremo 2022 inizia a prendere sempre più forma. Dopo l'annuncio dei cantanti in gara e la firma in diretta del contratto di Checco Zalone come superospite sul palco dell'Ariston, questa sera Amadeus - direttore artistico e conduttore della kermesse festivaliera - ha annunciato le cinque co-conduttrice che saranno con lui nelle cinque serate di Sanremo 2022.

SANREMO 2022 LE CO-CONDUTTRICI

Amadeus, ospite del Tg1, ha annunciato chi sarà con lui sul palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2022 che inizierà il prossimo 1 febbraio.

La prima sera, martedì 1 febbraio: Ornella Muti

La seconda sera mercoledì 2 febbraio: Lorena Cesarini

La terza sera, quella di giovedì 3 febbraio: Drusilla Foer

La quarta serata, di venerdì 4 febbraio: Maria Chiara Giannetta

E sabato, il giorno della finale: Sabrina Ferilli

