Alessio Terranova, morto lo chef in un incidente: aveva cucinato al Festival di Sanremo

Lo chef Alessio Terranova è morto in un incidente stradale stanotte. Lo schianto è avvenuto a Falcone, in provincia di Messina, sulla statale 113, sul ponte di Oliveri. Lo chef, che fino a pochi giorni fa aveva cucinato a Casa Sanremo durante il Festival, era a bordo della sua Bmw in direzione Palermo quando l'auto, per motivi ancora da chiarire, ha iniziato a sbandare finendo contro il guardrail. Ferito il passeggero che era in auto con lui, un uomo di 33 anni, trasferito all'ospedale Giuseppe Fogliani di Milazzo. Per Alessio Terranova non c'è stato nulla da fare, nonostante l'immediato arrivo delle ambulanze del 118.

​

Il sindaco di Falcone: «La comunità è distrutta»

«In meno di una settimana dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita - ha scritto il sindaco di Falcone, Nino Genovese - Dovevamo ancora fare quell’articolo per celebrare la tua presenza a Casa Sanremo come chef, invece ora sui giornali si leggerà sì di Alessio Terranova come grande chef, ma per aver prematuramente perso la vita in un tragico incidente.

Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell’atto non fatto. Oggi è un giorno di immenso dolore per tutta la comunità di Falcone, che si stringe alla mamma, al fratello, a tutti i parenti ed ai tantissimi amici. A tutti noi mancherà il tuo sorriso, la tua allegria, la tua immensa simpatia e la tua sincera amicizia; e ti ricorderemo sempre con affetto. Che la terra ti sia lieve caro Alessio».

