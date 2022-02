Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo "crolla" a La Vita in Diretta: tutti in studio si commuovono

Amadeus ha trionfato sul palco dell'Ariston e gli applausi sono tutti per lui. Questo Sanremo 2022 ha raggiunto picchi di share inimaginabili e dopo tanta fatica è il momento di raccoglierne i frutti per il conduttore. E se molti pensavano che senza Fiorello, Amedeo Sebastiani (alias Amadeus) non ce l'avrebbe fatta ora si devono ricredere.

Amadeus, le lacrime della moglie da Matano

La prima a credere in Ama e a non averlo mai lasciato è stata la moglie Giovanna Civitillo. La donna è stata in prima fila con figlio e abiti sgargianti e ieri ospite a La Vita in Diretta è scoppiata in lacrime. Giovanna non è riuscita a trattenere la commozione di fronte alle clip che Alberto Matano ha mandato in onda per esaltare la performance di Amedeo. «Ho visto che ti è scappata una lacrimuccia», non è sfuggito il particolare al conduttore del talk di Rai1. «È che sono orgogliosa… Se lo merita, è proprio bravo!». Una commozione che ha colpito anche Anna Pettinelli anche lei ospite in studio: «Queste lacrime sono una cosa bella».

Commozione in studio

Alberto ha continuato a parlare della carriera di Amadeus sottolineando che anche per lui la strada non è stata sempre in discesa come in «tutte le carriere, anche nella sua, ci sono stati momenti di luce e ombra». Poi Matano ha sottolineato di quanto fosse stata importante la figura di Giovanna che non ha mai, neanche per un attimo, smesso di credere nelle doti del marito. Da qui le sue lacrime.

Anna Pettinelli,affascinata dalla complicità che lega Amadeus a Giovanna: l'uno gioisce dei successi dell'altro e viceversa.

