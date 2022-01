Sanremo 2022, Beppe Vessicchio negativo al Covid pronto per l'orchestra: «Ci sarò!»

Il maestro Beppe Vessicchio è negativo al Covid e potrà partecipare a Sanremo 2022. La notizia della sua positività al virus era stata data lo scorso venerdì, ma lo stesso maestro oggi assicura: «Ci sarò!».

Beppe Vessicchio (Ansa)

Beppe Vessicchio sarà a Sanremo 2022. Gli scorsi giorni la sua presenza al Festival era stata messa in dubbio per via della positività al Covid: «Sono a casa positivo – aveva spiegato il maestro - Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival».

Per fortuna però lo stato di salute è migliorato e Beppe sarà regolarmente presenza nella kermesse sonora condotta da Amedeus che partirà il primo febbraio. Tirano un sopporto di sollievo appunto anche “Le vibrazioni”, che torneranno sul palco con il brano “Tantissimo”, diretti proprio da Vessicchio. L'annuncio arriva attraverso un comunicato pubblico nella mattinata, attraverso il quale il maestro fa sapere: «Ci sarò».

