Sanremo 2019: Baglioni vuole Barbara D'Urso alla conduzione

di Ida Di Grazia

Fabio Rovazzi premiato a Maratea "per aver intercettato i gusti delle nuove generazioni"

potrebbe condurreinsieme a, la notizia se confermata sarebbe clamorosa. La regina dinon ha mai nascosto il suo desiderio di calcare il palco dell'Ariston e il prossimo anno potrebbe succedere davvero.A lanciare l'indiscrezione Oggi nella sezione "Pillole di Gossip". Secondo il settimanale, sembrerebbe che l'idea sia proprio del direttore artistico del Festival: “Si dice che Claudio Baglioni abbia intenzione di contattarla per assegnarle un ruolo” . Notizia che al momento non è stata nè confermata nè smentita. quello che è certo è che fino alla messa in onda circoleranno tantissimi nomi.