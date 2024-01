Sandra Milo, i figli della diva: Debora inviata de “La vita in diretta”, il finto incidente di Ciro e il miracolo di Azzurra «morta e rianimata»

Sandra Milo è morta a 90 anni. A farlo sapere è stata la famiglia, che gli è stata vicino fino all'ultimo. L'attrice si è spenta nella sua casa di Roma, circondata dall'amore dei tre figli: Ciro e Azzurra De Lollis e Debora Ergas. Nati dalla relazione con Ottavio De Lollis e da quella con Moris Ergas.

Chi sono i figli di Sandra Milo

Debora Ergas è la figlia più grande.

Nata nel 1963 dal matrimonio di Sandra Milo con Moris Ergas, è una giornalista. Lavora in Rai e il suo è uno dei nomi di punta del programma "La Vita in diretta", di cui è inviata. Celebre l'intervista alla mamma nel programma di RaiUno e lo sfogo contro Virginia Raffaele, per l'imitazione che aveva tributato alla diva: «Peccato quelle battute, nei panni di una signora di quasi 84 anni dichiarati, che è stata musa di Fellini», aveva detto.

Ciro De Lollis è l'unico figlio maschio di Sandra Milo. Nato nel 1968 dal matrimonio di Sandra Milo con Ottavio De Lollis, ha scelto di restare lontano dai riflettori. È sposato con Vanessa Ceccarini, e la coppia ha dato il benvenuto a Flavio Milo De Lollis, nome scelto in onore della nonna Sandra.

L'8 gennaio 1990 Sandra Milo fu vittima di un atroce scherzo televisivo a L'amore è una cosa meravigliosa su RaiDue: una telefonata la informava che il figlio Ciro era in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale. Le sue urla "Ciro, Ciro" diventarono un cult. «Cosa mi ha dato più dolore? Il dolore dei figli è insopportabile, i miei ultimi ragazzi hanno avuto un problema serio e sono stati momenti terribili, malattie della testa per cui non c’è cura e per cui la gente si uccide. Ciro li ha avuti e poi grazie a Dio è guarito», ha raccontato Sandra Milo a Domenica In.

Azzurra De Lollis è la figlia più piccola. La sua nascita è stata segnata da un evento straordinario: dopo un travaglio prematuro, la bambina è nata cianotica e priva di attività cardiaca e muscolare. «Ero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. La Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione per la Madre». Lavora nel mondo dello spettacolo.