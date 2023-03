Da Rossini a Spontini: per due giorni porte aperte nelle case museo delle Marche, ecco quando

Da Rossini a Spontini: porte aperte nelle case museo marchigiane. Anche sette realtà marchigiane prendono parte alla seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1° e 2 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Quest’anno, a simbolica chiusura dell'anno del centenario della nascita di Ugo Tognazzi (1922-1990) l’iniziativa vede come ambasciatore d’eccezione Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al grande attore, Casa Vecchia a Velletri. Inoltre, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, oltre che di Icom Italia.

Casa Mattei

L'obiettivo

Obiettivo dell’associazione, che mette in rete 95 case museo in 14 regioni italiane, è ancora una volta celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo. Per questo l’invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle Case della Memoria. In Italia sono oltre 100 le case museo italiane che apriranno le porte: tra queste, nelle Marche, ecco la Casa museo "Pio VIII Castiglioni" di Cingoli (MC); Casa Montessori a Chiaravalle (AN); Casa Natale/Museo Corridoni di Corridonia (MC); la Casa natale di Enrico Mattei ad Acqualagna (PU); Casa Rossini (Casa Natale di Gioachino Rossini) a Pesaro (PU); il Museo Nazionale Rossini di Pesaro (PU); l’Archivio, Biblioteca, Museo Gaspare Spontini di Majolati Spontini (AN).

Gli orari

Per i due giorni, nella Casa museo "Pio VIII Castiglioni" di Cingoli (MC) il visitatore sarà accompagnato da una guida che illustrerà la storia della famiglia e i ricordi del Papa custoditi nella dimora. Nelle cantine si potranno degustare vini e prodotti tipici locali. Chi vorrà potrà inoltre raggiungere il palazzo del municipio dove, nella sala degli stemmi, aperta per l'evento, si trova uno dei quadri più belli di Lorenzo Lotto, la "Madonna del Rosario". Orari: sabato 15.30 – 18.30; domenica 10.30 – 12.30 e 15.30 – 18.30. Ingresso ridotto (6 euro). Nel maceratese aperta anche la Casa Natale/Museo Corridoni di Corridonia (MC), accessibile con ingresso gratuito dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Casa Rossini

A Pesaro aperta Casa Rossini (Casa Natale di Gioachino Rossini) – Pesaro (PU) che oltre a essere visitabile entrambi i giorni con biglietto ridotto (4 euro); orario: 10 – 13 / 15.30- 18.30), per sabato 1 aprile (ore 17.30) mette in programma la visita guidata “Giuseppe e Anna: uniti per la musica”: l'opportunità di conoscere un'epoca, quella a cavallo tra Settecento e Ottocento, ricca di avvenimenti. Le figure del padre Giuseppe, il Vivazza, e della madre Anna verranno narrate di sala in sala attraverso descrizioni, aneddoti, racconti e letture tratte da "Il furore e il silenzio" di Vittorio Emiliani: uno spaccato d'epoca tra frivolezze, gastronomia e musica. Visita gratuita compresa nel biglietto.

Ma sarà possibile visitare anche il Museo Nazionale Rossini, sempre a Pesaro (PU), che in entrambe le giornate propone una visita guidata, alle ore 17, volta a raccontare i periodi e i fatti più significativi della vita del grande pesarese. Il privato, con gli affetti a lui più cari e, naturalmente, la sua attività nel mondo del teatro e del melodramma. Il tutto come se fosse lo stesso Gioachino a raccontare esperienze, delusioni, fatti significativi ed emozioni, traendo spunto dalle immagini, dagli oggetti e dai documenti che si incontrano lungo il percorso. Le visite sono incluse nel prezzo del biglietto di ingresso. Prenotazione consigliata. Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Enrico Mattei

Alla Casa natale di Enrico Mattei di Acqualagna (PU), domenica 2 aprile (16:30) il sindaco, prof. Luca Lisi racconterà la figura di Enrico Mattei, le opere e il personaggio. A seguire una narrazione dedicata alla simbologia massonica fra alchimia, mitologia e arte. Orario di ingresso alla casa: dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

Casa Montessori

A Casa Montessori di Chiaravalle (AN) spazio invece alla visita guidata all'interno delle stanze con approfondimento sull'idea di educazione cosmica di Maria Montessori, sulla scia del tema della sostenibilità ambientale. Orari: 9.30-13 e 15-18; fasce orarie visite: 9.30; 11.30; 15.30; 17. Ingresso gratuito.

Museo Gaspare Spontini di Majolati

Infine, l’Archivio, Biblioteca, Museo Gaspare Spontini di Majolati Spontini (AN) dove si potrà prendere parte alla visita guidata del Museo compresa nel biglietto (costo unico di 3 euro con ingresso gratuito al minore accompagnato da un adulto).

È possibile prenotare le visite fino al 30 marzo collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco aggiornato delle case partecipanti corredato dalle indicazioni per prenotare.