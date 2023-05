RIPE SAN GINESIO - Può una tela bianca diventare uno strumento musicale? Se a utilizzarla è il fermano (nativo di Amandola) Alfredo Laviano, certo che sì, e sarà proprio lui, con i suoi “Soundsigns”, a farlo domani, domenica 21 maggio, alle ore 11,30, nella pinacoteca comunale di Ripe San Ginesio. L’evento, che fa parte di Riverberi, il progetto di RisorgiMarche, sarà proprio una performance pittorico-musicale.



L’artista



Musicista, cuoco e pittore, Laviano si può considerare un vero e proprio condensato di arti e dire che sa stimolare tutti i sensi, non è sbagliato. È quello che fa con il suo ultimo progetto, “SoundSigns”, in cui improvvisa, in cui la pittura diventa musica, in cui gli spettatori la vedono e la sentono. E la tela diventa quindi uno strumento musicale, mentre allo stesso tempo ospita l’opera pittorica. Tanto che alcune delle sue opere, in passato sono state utilizzate per realizzare copertine di libri, Cd, o addirittura etichette di vini. La sua capacità di stimolare tutti i sensi arriva dal fatto che lui è cresciuto in un ambiente frequentato da artisti e sin da subito, con la guida del nonno, ha iniziato a suonare il clarinetto.

La musica non gli è bastata, perché Laviano ha mostrato una grande passione per natura e arti figurative, che lo hanno portato a frequentare l’Istituto d’Arte, con un docente d’eccezione, Giuseppe Pende, per lui grande ispiratore. Per la musica si è diplomato al Conservatorio di Fermo, e da lì l’avvio di collaborazioni con tanti musicisti contemporanei, jazz, etnici e di world music. Ha anche sonorizzato diversi film. È stato anche un “Musicuoco”, esibendosi, nel suo precedente progetto “Le pentole narranti”, unendo cucina e musica. Come pittore ha partecipato anche a diverse rassegne in tutta Italia, fino al 2022, quando a Fermo ha presentato il suo “SoundSigns”.



Non solo musica e pittura, ma anche tante altre attività nella domenica di Ripe San Ginesio con RisorgiMarche. Si comincia alle 9 con l’escursione, si prosegue alle 10 (fino alle 18) con la mostra della scuola di pittura del maestro Roberto Di Dionisio nelle vie del centro, e la visita guidata al borgo. Protagoniste le botteghe artigiane (10-13 e 14-18), la ceramista Claudia Zamboni con le sue “Terre d’Arte” e una piccola esperienza creativa (ore 14). C’è poi l’incontro con l’orafa Samuela Salvucci, creatrice di gioie (15) e i libri, con la presentazione (16) de “Il risveglio dell’anima” e “L’invisibile e la natura umana” dell’artista Fredericha Taccari, a cura dell’associazione “LiberaMente Ripe”, a cui sarà devoluto l’incasso di 5 euro per la performance di Laviano (biglietti online e nei punti vendita Ciaotickets) e che organizza anche la citata mostra per le vie del centro. Occasione di visita, dalle 17 alle 19, alla pinacoteca comunale, che conserva opere importanti. Da segnalare infine le bellezze del borgo: il centro storico medievale, il parco delle sculture, la chiesa di San Michele Arcangelo. I partecipanti sono invitati a portare un libro (nuovo o in buono stato) da donare al centro culturale Pasquali.