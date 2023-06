MACERATA Uffici al lavoro per la rimodulazione del mercato anche fuori dalle mura cittadine. Dopo i questionari a cui hanno risposto gli ambulanti, il Suap e la polizia locale stanno stilando la bozza del nuovo piano che prevede lo spostamento della maggior parte degli ambulanti che ora stazionano nel cuore di Macerata lungo viale Puccinotti.





«Proprio martedì è arrivato l’ultimo riscontro dagli ambulanti - dice l’assessore al commercio Laura Laviano -. Solo 12 vogliono rimanere in centro, mentre 31 si sposteranno. In questo modo si potrà avere una prima bozza del piano. Per fine estate avremo il prospetto definitivo. Dunque, salvo intoppi, il trasferimento potrebbe avvenire in autunno». Se da un lato gli ambulanti speravano di poter già sperimentare il nuovo percorso per l’estate, dall’altro è necessario fare i conti con la burocrazia e i tempi tecnici per pianificare tutto. Ma si tratta solo di qualche mese, poi il mercato del mercoledì sarà rivoluzionato con l’obiettivo - come ha sempre ribadito l’amministrazione - di non sfavorire né gli ambulanti né i commercianti. Coloro che vogliono restare in centro (in particolare le bancarelle davanti al palazzo comunale e sotto la Loggia dei mercanti) sono già disposti in maniera tale da creare un percorso unitario che poi si collegherà con corso Matteotti, via Lauri, corso Garibaldi, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Mazzini, Piaggia della Torre e di nuovo in piazza della Libertà.

La nuova disposizione

La planimetria della nuova disposizione a cui hanno stanno lavorando Suap e polizia locale sarà poi presentata all’amministrazione che avrà l’ultima parola sulle modifiche. Non appena ci sarà l’approvazione si procederà allo spostamento. Una organizzazione che si intreccia anche con quella per la storica Fiera di San Giuliano per la quale gli ambulanti hanno ancora tempo fino a domani per presentare la domanda di partecipazione. Tornando al mercato, poi, la polizia locale dovrà predisporre anche il piano della viabilità. In questo caso potrebbe essere confermata l’ipotesi lanciata da alcuni commercianti di mantenere attivi, anche il mercoledì, gli stalli blu in piazza della Libertà. A compensare il trasferimento delle bancarelle, arriverebbe infatti la comodità di arrivare fino in piazza con l’auto e quindi permettere a tutti di raggiungere sia i negozi che gli ambulanti rimasti in centro storico. Via Gramsci, infatti, dovrebbe restare fuori dal nuovo percorso del mercato e quindi permettere l’uscita dei mezzi che si recano fino in piazza. Per quanto riguarda viale Puccinotti, invece, - come avvenuto anche durante il periodo di sperimentazione - il traffico dovrà essere deviato sui giardini Diaz per poi risalire sulla rampa che si immette in viale Trieste.