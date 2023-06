Macerata, ultimo appuntamento con "Il Barattolo" per chi cerca oggetti vintage e prodotti a Km zero

MACERATA - Appuntamento a Macerata domenica 11 giugno, dalle 9 alle 20, con il mercato "Il Barattolo", l'ultima opportunità di portare a casa proprio quello che volevi, quella cosa, quell'oggetto o quell'idea regalo su cui avevi messo gli occhi da tempo. Dai gioielli fatti a mano ai saponi artigianali. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche.



Nell'ultima edizione prima della pausa estiva, ci sarà l'opportunità di fare il pieno per la tua casa, per le tue passioni, per il tuo guardaroba e per il tuo benessere. Al Mercato "Il Barattolo" troverai: abbigliamento e accessori vintage, collezionismo, artigianato, complementi di arredo anni '20 e anni '40, bigiotteria in argento e pietre dure, libri, stampe e fumetti, cd, dvd e dischi in vinile, rari documenti della storia locale, porcellane, argenti inglesi, oggetti realizzati a mano in legno, stoffa e metallo. «In più - spiegano gli organizzatori - oltre alle nostre tradizionali merci, come già detto non mancheranno i banchi dei prodotti tipici della nostra terra, delizie a Km zero portate direttamente dai nostri produttori locali, che stuzzicheranno i palati più raffinati (in pieno rispetto dell'ambiente e del territorio, quindi in maniera del tutto ecosostenibile»



Dove e quando



Il Barattolo tornerà a settembre, dopo la pausa estiva. L'appuntamento è per domenica 11 giugno nel Centro Storico di Macerata, come di consueto dalle 9 alle 20. Per info si può consultare la pagina Facebook "ilbarattolomacerata". L'evento è all'aperto, con ingresso libero e parcheggi coperti Apm e Striscia blu gratuiti tutto il giorno. I banchi de Il Barattolo si troveranno in piazza della Libertà, Loggia dei Mercanti, Piazza Cesare Battisti, Loggiato del Palazzo degli Studi, Galleria Scipione, Via De Vico e Corso Della Repubblica.