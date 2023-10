PORTO SAN GIORGIO - Se le chiedete come si chiama, lei vi risponderà semplicemente: «Lucilla». La YouTuber, da molti considerata anche regina della baby dance, Lucilla, sarà alle 16,30 di domani, domenica 8 ottobre, al Palasavelli di Porto San Giorgio. Presenterà in anteprima il suo spettacolo di ottobre “Aspettando Halloween con Lucilla”.



Lucilla, come nasce lo spettacolo su Halloween?

«Focalizzato sulla ricorrenza di Halloween, ci saranno anche le canzoni più amate. E poi, trattando anche di figure di mostri, voglio stimolare i bimbi a confrontarsi con la paura: se conosci i mostri, li vinci e vinci la paura. Questo vale per ogni cosa: si può sconfiggere la paura cercando di conoscere sempre meglio quello che ci spaventa».



Ha parlato di canzoni, può citarne qualcuna?

«Da poco ho pubblicato l’ultimo singolo 5 zombie, il cui video è su YouTube. Ci saranno questa canzone e tante altre, di quelle più famose. Per quelle a tema ricordo “Halloween è già”, “Quattro Vampiri”, “Il cha cha cha di Halloween”».



Perchè ha deciso di dedicarsi al pubblico dei più piccoli?

«Ho unito due mie grandi passioni, l’universo infantile e la musica. Sono contenta di poter arrivare al cuore dei più piccoli, perché poi ci si arriva, soprattutto con i live. Loro ti danno un feedback, applaudono se gli piace, ma se qualcosa non gli va te lo fanno capire. Nei miei live ci sono comunque anche elementi, come lettere e numeri, si finisce pure per imparare qualcosa».

Anche in questo spettacolo su Halloween?

«Sì certamente, si parlerà di stagioni, di lettere, di numeri, ogni canzone ha un elemento educativo».

Come nasce l’idea di “sbarcare” su YouTube?

«Cinque anni fa ho provato a fare il primo video, era una sorta di prova generale, per vedere le reazioni. E il riscontro che ho avuto è stato sin da subito molto positivo e bello. Ho cominciato subito a fare dei video, sono andata avanti per un po’, poi dovevo andare live, ma non è stato possibile all’inizio, per via della pandemia».

Quando ha iniziato con i live come ha trovato il pubblico dei più piccoli?

«Sono andata live direttamente dopo il Covid e devo dire che i bambini si sono mostrati sin da subito affezionati. Quando non potevano uscire o stare fuori, loro si sono affezionati molto alla mia attività online e quando li ho incontrati il riscontro è stato molto buono. Per loro, ma anche per me».

Chi è dunque Lucilla, ce lo può dire?

«Sono Lucilla e “Vengo giù dal sole per giocare con voi” lo dico ai bimbi nei video».

Come riesce a soddisfare i bambini più piccoli?

«I bambini sono dei giudici imparziali. Come le dicevo prima se non gli piace qualcosa lo dicono. A me piace ascoltarli e parlare con loro, e questo mi spinge sempre di più a capirli».

Stando ai commenti social, non piace solo ai bimbi, ma anche ai genitori…

«Per fortuna! Cerco comunque di mandare dei bei messaggi, così se li mettono davanti alla tv a guardarmi possono vedere cose belle. Saranno felici e li ringrazio per la fiducia che mi accordano».

L’hanno definita “regina della baby dance”: cos’è per lei?

«Credo vogliano dire che faccio canzoni che poi dopo i bambini finiscono per ballare».

Un saluto ai piccoli fan marchigiani?

«Grazie a tutti i bimbi che verranno il divertimento sarà assicurato!».