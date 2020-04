Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia: «Sono uscito per colpa di Barbara Alberti. Paolo e Clizia? Non so se dureranno»

Pasquale Laricchia, ex concorrente del Grande Fratello, si toglie qualche sassolino dalla scarpa nell'intervista concessa a Radio Radio. Rispondendo alle domande di Giada De Miceli per il programam "Non succederà più", il pugliese noto per aver fatto ben due edizioni del reality, ha parlato del suo percorso tra i vip. La sua ultima esperienza non è durata a lungo e ne attribuisce le colpe a Barbara Alberti. «Quando si esprime l’ultimo degli arrivati non ha spessore, quando le cose le dice una persona del suo livello incidono di più. Se lo dice una donna e in quel modo, senza contraddittorio, influisce».

Laricchia si riferisce alla frase detta dalla scrittrice “Uno con la faccia d’assassino che se potrebbe farebbe del male alle donne”. Parole che avrebbero colpito l'opinione pubblica e compromesso il suo percorso dentro la casa: «Secondo me ha influito. Quando uno sente una cosa del genere si sofferma, gli dai la possibilità di riflettere e pensare. Non sono mai arrivate le scuse ovviamente. Lei ha sempre detto che voleva chiedermi scusa, ma non l’ha mai fatto. È una questione di classe. Quando sei dall’alto del tuo piedistallo, non sei propensa a chiedere scusa ad una persona come Pasquale Laricchia. La signora Alberti è adulta e fa tutto quello che vuole nel pieno della coscienza. Se a lei piace esprimersi in quel modo, poi giudicherà chi ci guarda. Non necessariamente la cultura si sposa con un buon linguaggio. Sono anni che va in televisione, sa come funziona. Io non mi sarei mai espresso in quel modo».

Non usa mezzi termini per parlare di Barbara Alberti, ma ha ammesso che ha risentito anche dei cambiamenti sociali e tecnologici: «Siamo entrati perché quest’anno era il ventennale e gli autori hanno deciso di chiamare chi ha dato una mano a rendere popolare questo programma. Per me è stata una bella esperienza, sono orgoglioso. Dopo 17 anni, essere convocato mi ha fatto molto piacere. Purtroppo oggi, rispetto a un po’ di anni fa, funziona diversamente. Quando l’ho fatto io non esistevano i social, quindi anche le votazioni erano solo attraverso il televoto. Uno alzava il telefono e pagava. Succedeva che chi aveva il telefono erano solo persone adulte. Oggi, invece, che il televoto è basato sul web, tutto è basato sulla popolarità sul web, ma non corrisponde a quello che è a casa».

Sulla vincitrice Paola di Benedetto ha dichiarato: «Io avrei fatto vincere Patrick Pugliese, siamo amici. Il Gf è così, non sempre vince quello che più risulta protagonista, a volte vince la tranquillità. Se ci fossero stati Paola e Patrick io avrei fatto vincere lui. Sossio Aruta ha fatto un bellissimo percorso, ma è entrato in corso d’opera. Lui in breve tempo è riuscito a mostrare tante cose e ha fatto cambiare idea a tante persone. Patrick non ha vinto perché diventa una questione di quanti seguaci hai sul web. Paola ha milioni di persone, è una disparità evidente. Patrick è riuscito a fare il reality alla vecchia maniera, solo con le dinamiche della casa. Senza gossip e senza inciuci, tutto quello che succedeva era all’interno della Casa».

E su Antonio Zequila: «Lui ha una consapevolezza di se stesso che è molto alta ed in funzione del suo livello dice “sono un artista, sono un vip e vincerò perché ho un background esagerato“. Da giocatore pensava di vincere. Qualche parola anche sulle coppie della casa, vecchie o appena nate. «Pago e Serena Enardu penso possano durare. Ho avuto modo di conoscerli e posso dirti che purtroppo la tv amplifica delle cose. Se loro avessero fatto le stesse cose fuori sarebbe stato meglio. Loro si amano veramente. Lui si è distratto per non penalizzare la compagna all’interno del gioco».

«Se Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dureranno bisogna vedere. I sentimenti all’interno del Gf si enfatizzano, quando esci ognuno ha la propria vita e lo stile di vita cambia. Bisogna vederli dopo, io spero che continuino perché sembra una storia d’amore da film. Poche coppie che nascono nel Gf durano. Lei è un’influencer, se lei si fa condizionare dai fan magari cambia il percorso della loro relazione. Se tu devi dare conto sennò perdi il consenso, come un politico, ti fai condizionare. Bisogna vedere quanto la gente è disposta a dare priorità a quello che si prova».

Non solo Grande Fratello, Pasquale ha parlato anche della sua vita privata e delle accuse dell'ex moglie Victoria Pennington: «È stata una forma di pubblicità che si è voluta fare. Quando si potrà tornare in tv, porterò a Barbara D'Urso il necessario per smentire definitivamente tutto, così non se ne parlerà più. Ho promesso a Barbara che le porterò queste cose, dimostrerò quante bugie e falsità sono state dette. Il dio danaro fa miracoli, verrà sbugiardata e messa nell’angolino».

