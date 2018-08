Carlotta reginetta delle Marche stacca il pass per le prefinali di Miss Italia

di Monia Orazi

PIEVE TORINA - Una cascata di riccioli castani, sguardo vispo e deciso: è Carlotta Maggiorana, 26enne di Piane di Montegiorgio, la Miss Marche 2018 che sfiderà le altre concorrenti alle prefinali di Jesolo del concorso Miss Italia. Una serata particolare quella in cui è stata proclamata la più bella della regione, che si è svolta in uno dei Comuni più colpiti dal sisma, Pieve Torina, in quella piazza Santa Maria Assunta rimasta per due anni immobile e fredda zona rossa, circondata in parte da edifici crollati e puntellati e che si è riaperta alla presenza umana per la prima volta, proprio in occasione della serata di bellezza, come voluto fortemente dal sindaco Alessandro Gentilucci.La dedica al padre«Dedico questa vittoria a mio padre che è morto dieci anni fa, ma che da lassù mi guarda e mi segue sempre», ha detto Miss Marche rispondendo alle prime domande dei giornalisti. «Sono emozionatissima, tremo – ha aggiunto – e sono ancora incredula per questa vittoria, ma felice di aver vinto qui, in questo paese che ha sofferto così tanto, ma che ha saputo darmi così tanto calore. Ricorderò sempre questa serata e mi auguro di poter portare in alto la fascia che mi è stata assegnata».Valletta e attriceGià negli anni scorsi Carlotta Maggiorana aveva tentato la sorte partecipando a Miss Italia: «Ho già partecipato in passato a questo concorso, poi ho iniziato a lavorare come valletta e ho fatto delle piccole parti da attrice ma adesso ho deciso di tentare di nuovo. Mi hanno parlato in tante di questa bella esperienza e devo dire che è tutto vero. Non vedo l’ora di arrivare a Jesoloe magari vincere e portare il titolo di Miss Italia nella nostra regione». Carlotta Maggioranza ama la danza, il mondo dello spettacolo. È stata inviata di Mediaset al campionato mondiale di Superbike e ha avuto partecipazioni nella fiction tv “L’onore ed il rispetto” e nel film di Leonardo Pieraccioni “Un fantastico via vai”.Altre due bellezzeInsieme a lei, durante la serata presentata da Marco Moscatelli e da Monica Riva, organizzata dalla Pai di Mimmo Del Moro con il comune, sono state incoronate altre due bellezze: Miss Marche Sport è la bionda anconetana Melania Marinelli, mentre Miss Pieve Torina è Veronica Nucci di Loreto. Oltre alle tre miss premiate durante la serata andranno alle prefinali nazionali di Jesolo Silvia Sbaffi come Miss Eleganza Marche, Angelica Berretta di Montefelcino come Miss Sorriso Marche, Laura Schiavoni di Osimo come Miss Rocchetta Marche, Anita Privitera di Porto Sant’Elpidio come Miss Miluna Marche, Sara Ferraiuolo di San Benedetto come Miss Riviera Marche, Erika Franceschini di Ascoli Piceno come Miss Equilibra Marche.Arlanch in giuriaNella giuria tecnica sono intervenute come ospiti speciali le reginette di bellezza, Miss Italia in carica Alice Rachele Arlanch fasciata da un sinuoso abito bianco e Miss Marche 2017, la bionda matelicese Ilenia Bravetti, anche lei incoronata un anno fa a Pieve Torina. Durante la serata sono salite sul palco anche due miss speciali, Miss Normal Size, la civitanovese Daniela Mazzaferro, molto legata a Pieve Torina per aver lavorato nella locale casa di riposo e anche Miss Coraggio, la pesarese Rossella Fiorani, premiata dagli organizzatori del concorso di bellezza perchè nonostante abbia perso alcune falangi delle dita, è riuscita a sostituirle con protesi di silicone ed ha ricordato con il suo esempio il messaggio che non bisogna mai arrendersi alle difficoltà.