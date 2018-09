La reginetta Maggiorana torna nelle Marche accolta come una vera star

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Le Marche hanno accolto ieri Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018. Lo staff dell’agenzia Pai capitanata dal patron Mimmo Del Moro ha ospitato la reginetta al ristorante “Da Federico” a San Benedetto, dove Americo Spinozzi e la sua squadra hanno preparato un gustoso pranzo di pesce. A presenziare all’evento anche una folta rappresentanza della Miren, l’agenzia di Patrizia Mirigliani organizzatrice del concorso, con a capo Marcello Cambi. Carlotta nell’elegante ristorante del lungomare sambenedettese ha voluto vicino a sé proprio Cambi e dall’altro lato suo marito, l’imprenditore pescarese Emiliano Pierantoni. «Sono molto contenta di essere qui», è stata la sua prima affermazione entrando in sala accolta da due delle Miss marchigiane dello scorso anno, Daniela Mazzaferro e Rossella Fiorani, oltre che dal presentatore Marco Zingaretti. Nel pomeriggio la cerimonia in sala consiliare a Petritoli dove è stata accolta dal sindaco Luca Pezzani in fascia tricolore e in serata la grande festa in piazza a Montegiorgio. Sul palco il sindaco Michele Ortenzi e la famiglia della neo miss al gran completo.