Pierdavide Carone a Vieni da me: «Ho avuto un cancro. Mi hanno operato e ho fatto la chemio». Caterina Balivo commossa. Oggi, l'ex cantante di Amici è stato ospite in collegamento nel salotto di Rai1 e ha raccontato un momento molto duro della sua vita.

«Ero in tourneé per il brano Caramelle - racconta -. Una mattina mi sono reso conto che c'era qualcosa di strano nel mio corpo. Ho scoperto che si trattava di un tumore. La prima reazione è stata quella di andare in palestra, ho avuto un scatto di ribellione nei confronti del mio corpo».

E continua: «Non ero in pericolo di vita, ma c'è stato un intervento chirurgico e le chemioterapie. Due giorni prima di subire l'intervento, ho scoperto che questo tumore era frutto di un problema congenito per il quale avrò difficoltà ad avere figli. Questo mi ha fatto vacillare. Questa settimana mi hanno confermato che per quanto riguarda il tumore è tutto a posto».

Poi un altro brutto colpo. «Dopo sei mesi dall'operazione - conclude Pierdavide Carone - anche mio padre ha scoperto di avere un tumore. Mi dispiace non stargli vicino a causa della quarantena. L'amore mi ha insegnato a non dare per scontato l'amore delle persone».

