Mattino 5, Federica Panicucci saluta il suo pubblico: «E' la prima volta in undici anni». La conduttrice di Mattino 5 ha annunciato venerdì mattina la sua ultima puntata alla conduzione lameno per quest'anno. Da lunedì 1 giugno ci sarà solo Francesco Vecchi.

LEGGI ANCHE:

L'addio in diretta di Caterina Balivo a Vieni da me: «È ora di lasciare questo porto sicuro, mi mancherete»

Federica Panicucci lascia Mattino 5 ma non è un addio definitivo. Questa mattina si è congedata dal suo pubblico dando però appuntamento al 7 settembre. Da lunedì 1 giugno Mattino Cinque sarà condotto solo da Francesco Vecchi che si dedicherà agli approfondimenti a tema news. Prima di salutare tutti Federica Paniccuci ha mandato in onda una clip con tutti collaboratori di Mattino 5: «Questa è stata sicuramente un’edizione che non dimenticheremo certo facilmente. Ed è la prima volta per me in undici anni che non abbiamo nessuno intorno, nessun collaboratore. Ho pensato di realizzare una clip con tutti i volti dei collaboratori di Mattino 5 e vuole essere il mio grazie, il nostro saluto e il grazie al pubblico. Ho scelto una canzone che in tanti hanno cantato dai balconi durante il lockdown ( il cielo è sempre più blu ndr.), che è il simbolo di questo periodo. Grazie all’azienda, alla rete, a video news, questa edizione non la dimenticheremo. L’appuntamento è dal 7 settembre, speriamo con il pubblico, con gli opinionisti».

Ultimo aggiornamento: 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA