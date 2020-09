“Soul Portraits. Ritratti dell’anima”, l'omaggio di Pesaro a cinque musicisti

PESARO - La Città della Musica omaggia cinque straordinari artisti recentemente scomparsi, con tre serate: da oggi a sabato 5 (alle ore 21 a Rocca Costanza), “Soul Portraits. Ritratti dell’anima” intende ricordare Raniero Cecchini, Mirko Bertuccioli, Eugenio Gege Giordani, Vittorio Gennari e Sergio Guerra, attraverso le testimonianze degli amici più cari. L’evento, la cui ideazione e direzione artistica è a cura Rocco Bratta, è promosso dagli amici e dall’Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro, con la preziosa collaborazione di Pesaro Segreta.



«Sono serate in cui ricorderemo i cinque artisti: non si tratta di una commemorazione, ma di tre giorni di spettacolo, questo è lo spirito del progetto, costruiti ad arte e con grande cura per dare spazio alla diversità dei 5 musicisti; tre date che sono la formula perfetta per rendere merito alla loro varietà e alle loro differenti caratteristiche - afferma l’assessore Daniele Vimini -. Ne è nato un “piccolo” festival che rappresenta anche l’occasione per far apprezzare i cinque musicisti a chi non li conosce già, ma anche per creare momenti di condivisione e contaminazione, valori che sono stati una costante del percorso privato e musicale di questi amici che non ci sono più».



Si parte stasera con la doppia dedica a Mirko Bertuccioli e Raniero Cecchini: dal libro sulla musica del futuro alle testimonianze degli amici e dei collaboratori del fondatore di Radio Veronica. Sul palco il gruppo La Rinascita, seguito da un talk show: Gigi Vigliani, Giorgio Buccarini, Alida Bacchiani, Ugo e Carlo Betti, Riccardo Vampa e molti altri, con la partecipazione straordinaria di Roberto Cecchini e numerose sorprese. Domani, per Eugenio Gege Giordani, ricercatore nell’ambito delle tecniche digitali, docente del Conservatorio Rossini, sul palco della Rocca saliranno i Log2, la band in cui Gege ha iniziato a suonare da ragazzo, insieme a Giancarlo Del Vecchio, Riccardo Marongiu, Giorgio Lugli e Claudio Cardelli. Alla formazione originale, si uniranno Francesco e Riccardo Cardelli e Fabio Russo. Ospite David Monacchi. Nella stessa serata sarà ricordato anche Vittorio Gennari, grande sassofonista. Roberto Bachi, Massimiliano Tonelli, Joe Pagnoni e Eduardo Xavier Maffei ripercorreranno le note jazz care a Vittorio. Ospite Sara Gennari.



A Sergio Guerra, il poeta naif innamorato della musica e della letteratura, è dedicata l’ultima serata. Sul palco della Rocca quattro gruppi: dalla Piccola Orchestra Orientabile, fondata da Sergio, ai Soulfix, con brani composti da Sergio. Dai Fratelli Tessuto, gruppo nato negli anni ’70, ai Seventy Room che hanno composto una dedica speciale per Guerra. © RIPRODUZIONE RISERVATA