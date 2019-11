Serata di danza con Aterballetto dedicata a due grandi coreografi

PESARO - Venerdì 8 novembre, alle ore 21 al Teatro Rossini di Pesaro, una serata completamente dedicata ai grandi coreografi contemporanei Hofesh Shechter e Ohad Naharin. Sul palco l’Aterballetto che eseguirà i seguenti spettacoli: Wolf e Secus. Gli spettacoli hanno la durata di mezzora l’uno. Wolf, sostenuto in buona parte dalle musiche percussive dello stesso Shechter, è la visione onirica di una tribù che riporta in primo piano sensazioni immediate e primitive.Secus è una creazione di Ohad Naharin che vanta un collage musicale che si estende dagli insoliti stili elettronici di AGF alle seducenti melodie indiane di Kaho Naa Pyar Hai alle armonie risonanti dei Beach Boys. Questo mix avventurosamente eclettico funge da sfondo adatto per la coreografia audacemente stravagante. Si compone sotto i nostri occhi increduli un alfabeto umano fatto di corse, assoli, gesti tersi e puliti, duetti interrotti, che, attraverso calci precisi e improvvisi, sinuose disarticolazioni delle anche, torsi che si piegano in tutte le direzioni come gomma da plasmare, esprime emozioni e sentimenti puri senza diventare sentimentale. Gioia, vulnerabilità, paura, innocenza, confusione e rabbia tessono una tela armonica e dinamica che oscilla fra delicatezza ed esagerazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA