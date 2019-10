Pesaro, Cirque du soleil con "Corteo": ultima occasione all'Astronave

PESARO - Ultima replica, oggi alle ore 13,30 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, la cosiddetta "Astronave", di “Corteo”, l’affascinante viaggio nell’aldilà de Le Cirque du Soleil. “Corteo” racconta, infatti, il funerale di un clown a cui si ritrovano i compagni di lavoro che in una specie di flashback tornano a vivere i tempi andati in una spettacolare sovrapposizione d’immagini di ricordi in una processione gioiosa, una festa creata dall’immaginazione di un clown.

Nessuna nostalgia: tutto è vissuto come una celebrazione dell’amicizia, della gioia di vivere, del piacere di condividere emozioni e fantasie. Spazio dunque alla comicità, al coinvolgimento del pubblico, a numeri altamente spettacolari, tra giocolieri, mirabolanti trapezisti, eccezionali acrobati, che si muovono in una scenografia speculare che pone il pubblico dell’arena davanti e dietro il palco. 51 persone, tra acrobati, musicisti, cantanti e attori da tutto il mondo, formano un cast collaudato che, a tratti, fa mancare il respiro. Pur se concepito nel 2005, e ancora almeno una ventina di artisti fanno parte del cast, lo spettacolo mantiene il magico fascino dello stupore che coinvolge un pubblico di tutte le età. Il prossimo appuntamento con Le Cirque sarà ad Ancona, a gennaio, con Totem, sull’evoluzione dell’uomo.

