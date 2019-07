Da Corinaldo al Canada gli â€‹Sbandieratori con il Cirque du Soleil

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cirque du Soleil ha presentato il nuovo spettacolo “Joyuex Calvaire”, dedicato alla famosa band, originaria del Quebec, Cowboy Fringants. Nel cast, con grande emozione, anche alcuni sbandieratori del gruppo storico Combusta Revixi di Corinaldo. Palcoscenico di questa nuova produzione è l’Amphiteatre Cogeco di Trois-Rivieres, a metà strada tra Montreal e Quebec City, che ospiterà lo spettacolo fino al 17 agosto.Gli sbandieratori di Corinaldo sono in Canada dal giugno scorso insieme a ballerini, acrobati e circensi provenienti dai quattro angoli del mondo. Si tratta, di certo, di una ulteriore dimostrazione della professionalità del gruppo storico Combusta Revixi e del progetto Teatro delle Bandiere, che continuano la collaborazione con il Cirque du Soleil dopo la positiva esperienza di Allavita! per Expo Milano 2015. Da Corinaldo, l’attenzione e la curiosità è alta, si cerca di seguire e farsi un’idea dello spettacolo tramite i social network, gli articoli online e le tante recensioni positive che hanno seguito la premiére di mercoledì scorso. In Italia, il gruppo storico non si ferma e continua a macinare kilometri su e giù per lo stivale con esibizioni e spettacoli.