Una stagione di danza da capitale della cultura: il cartellone del teatro Rossini di Pesaro si arricchisce di una proposta che annovera coreografi internazionali e musiche dal vivo. «Una stagione che passa da 5 a 7 spettacoli e che, oltre alla Pesaro 2024, festeggia il ritorno al teatro Rossini. Un’occasione unica per assistere a spettacoli di grande valore artistico con interpreti d’eccezione», afferma il direttore Amat Gilberto Santini. «Un momento particolarmente effervescente», ha aggiunto l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini, «per un’arte trasversale che accompagna la città della musica Unesco prima ancora della capitale della cultura 2024, con un pubblico appassionato come conferma il successo di Hangartfest e la presenza di un Liceo Coreutico».

I nomi eccellenti

I primi due rinomati coreografi ad aprire il sipario il 7 novembre sono Angelin Preljocaj e Rachid Ouramdane, per la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, che affrontano, in “Over dance” il tema della trasformazione del corpo con una serata con interpreti senior (dai 65 ai 79 anni) che ha riscosso un successo trionfale al debutto a Parigi dello scorso febbraio. «Uno sguardo commovente e interessante sulla danza per “corpi maturi”», ha sottolineato Santini «per come possa essere ricco, bello e divertente un periodo considerato come una periferia esistenziale». Sotto il titolo Ballade (Premio Danza & Danza 2022 come miglior produzione italiana) la MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, presenta il 24 novembre uno spettacolo composto da due inedite coreografie firmate da due autori italiani, Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli, in un viaggio tra generazioni diverse, dagli anni ’80 ad oggi.

Il nuovo anno

Il 2024 si apre il 2 febbraio con Triple Bill, tre coreografie di Marco Cantalupo e Katarzyna Gdaniec, Noa Zuk e Sharon Fridman per Naturalis Labor, mentre un sensazionale lavoro di La Veronal (acclamata compagnia spagnola di danza contemporanea diretta da Marcos Morau) Pasionaria, giunge al Teatro Rossini il 7 aprile. Lo spettacolo dipinge un mondo immaginario, forgiato da uno sforzo collettivo, il luogo che chiamiamo progresso, dove la vita è diventata un’esperienza artificiale e gli abitanti di questo pianeta ideale hanno perso la facoltà di provare emozioni e passioni. In scena otto danzatori mostrano gli effetti di questa perdita, un lavoro che mette in discussione il concetto di progresso e i valori che dominano la nostra società.

Il musical contemporaneo

Da sempre interessato al rapporto tra strutture musicali e coreografiche, il coreografo Emanuel Gat arriva a Pesaro il 16 aprile con la sua acclamata creazione Lovetrain2020, una sorta di “musical” contemporaneo costruito sui successi dei Tears for Fears, la band culto degli anni Ottanta, icona della new wave britannica. La conclusione della stagione di Danza, il 31 maggio, festeggia i 30 anni di Spellbound Contemporary Ballet, realtà di punta nella rappresentanza italiana su scala internazionale, che debutta a Pesaro con “Recollection of a falling. Postiamo il futuro”, programma in due parti con le creazioni di Jacopo Godani, tra i nomi di eccellenza italiana nel mondo, e Mauro Astolfi. L’appuntamento fuori abbonamento è con Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta, per le feste di fine anno il 28 dicembre. Nuovi abbonamenti dal 30 settembre presso Teatro Rossini 0721 387621 e online su www.vivaticket.com. Info su www.amatmarche.net. Inizio spettacoli feriali ore 21, domenica ore 17.