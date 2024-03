Pechino Express, Caressa elimina i Romagnoli. Paolo Cevoli: «Si è fatto dei nemici». In arrivo una nuova coppia: ecco chi sono

I Caressa, la coppia formata da Fabio Caressa e sua figlia Eleonora, sono i vincitori della seconda tappa di Pechino Express 2024 che si chiude con la prima eliminazione di questa stagione. A lasciare la compagnia - a sorpresa dopo la vittoria della prima puntata – sono i Romagnoli, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi. Lasciando il gruppo, il comico ha commentato così la scelta di Caressa: «Si è fatto dei nemici in Romagna». Il giornalista ha scelto di eliminare i Romagnoli piuttosto che le Amiche, la coppia formata da Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo.

Nuova coppia in arrivo: chi sono

Ma presto arriverà una nuova coppia. Tra una settimana, infatti, entrano le 'Ballerine', ovvero Megan Ria e Maddalena Svevi, ex allieve di Amici di Maria De Filippi. "Agguerrite, competitive e pronte a tutto, Megan e Maddalena sono la nuova coppia di #PECHINOEXPRESS: le #BALLERINE" si legge sui social.

Cosa è successo nella seconda tappa

Ieri, nella seconda tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, le coppie in gara hanno percorso in totale 180 chilometri nel Vietnam del Nord: la distanza che separa Lang Son a Cao Bang, città a una manciata di km dal confine con la Cina, in un cammino che ha toccato anche Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen.

L’episodio della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 497mila spettatori medi (con il 2,4% di share e il 56% di permanenza), un dato perfettamente in linea con quello della prima puntata e in salita del +15% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione.

Nei sette giorni, il debutto della scorsa settimana ottiene il dato più alto di sempre da quando lo show è in Sky: 1.547.000 spettatori medi, con 2.833.000 contatti unici, che corrisponde a una crescita del +26% rispetto al kick off dell’anno scorso. Sui social, con oltre 135mila interazioni social totali - dato in crescita del +71% rispetto a un anno fa – Pechino Express è sul podio degli show più commentati nel prime-time di ieri, sempre alla posizione numero 1 nella chart dei Trending Topic durante la messa in onda; inoltre, nella stessa classifica sono apparsi anche i Caressa e i Romagnoli (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

La partenza della seconda tappa è stata fissata a Lang Son: qui la coppia dei Romagnoli, i coniugi Cevoli, in qualità di vincitori la scorsa settimana hanno potuto penalizzare al via ben due coppie: la loro scelta è ricaduta sui Caressa, ripartiti con 10 minuti di ritardo, e sui Brillanti Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, il cui pit-stop ai box è durato ben 15 minuti. Prima missione di serata: i viaggiatori hanno dovuto raggiungere il tempio di Den Mau, nel villaggio di Dong Dang, portando con sé delle offerte, una gallina bollita e il Dragon Fruit, il frutto esotico che leggenda vuole venisse sputato dai draghi sconfitti in battaglia, ottenuti barattando qualcosa e usando l’euro in moneta locale in loro possesso. Arrivati al tempio, ad attenderli una nuova missione: i viaggiatori dovevano scegliere una bandiera del drago, presente in vari colori, ognuno dei quali corrispondeva a un destino differente.