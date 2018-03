Ornella Vanoni: "Ho sofferto di depressione per 3 volte, ancora prendo medicine"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si confessa condurantee parla della sua lunga lotta contro la. «Ho sofferto di depressione per ben 3 volte», spiega durante l'intervista, «La prima volta ne sono uscita da sola per miracolo, poi mi sono rivolta ad un medico che mi ha aiutato molto. Io soffrivo molto d’ansia e non dormivo. La depressione è una brutta malattia. È come una barriera, che ti rende incapace di comunicare e così non riesci né a dare né a ricevere i sentimenti».LEGGI ANCHE ------> Silvia Provvedi e la nuova vita con Corona: "Per ora niente matrimonio, magari Carlos avrà un fratellino o una sorellina" La cantante non nasconde i momenti brutti della malattia: «Quando credevo di stare bene mi sono rivolta al mio medico per chiedergli di smettere con gli antidepressivi ma lui me l’ha sconsigliato caldamente, ancora adesso infatti continuo a prenderli».Ornella parla anche dei suoi grandi amori Strehler e Gino Paoli, di cui però ammette è «stufa di parlare».